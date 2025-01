Armes chimiques vésicantes

Les composés du type moutarde causent des douleurs et des rougeurs intenses de la peau. Quelques heures après l’exposition (durée pouvant se prolonger parfois jusqu’à 36 heures), des vésicules se forment. Les vésicules causées par le gaz moutarde au soufre ressemblent parfois à un collier de perles autour d’une zone centrale qui semble non affectée, mais qui est en réalité trop lésée pour que des vésicules s’y forment. Il est peu probable que les vésicules causées par le gaz moutarde à l’azote présentent ce motif. Les vésicules peuvent devenir importantes et se remplir de liquide. Les yeux peuvent devenir douloureux sous l’effet de l’inflammation et la cornée peut devenir trouble. Les personnes toussent et sont enrouées, avec une respiration sifflante, le souffle court et des spasmes de la trachée. Elles peuvent ressentir une oppression thoracique et être essoufflées. La nausée peut survenir.

La lewisite cause des douleurs dans un délai d’une minute environ suivant l’exposition de la peau. La rougeur de la peau devient souvent visible dans les 15 à 30 minutes, et des vésicules se développent au bout de quelques heures. Les vésicules se forment habituellement au centre de la zone rougie et s’étendent vers l’extérieur. La douleur commence à diminuer après la formation des vésicules. Une irritation des voies respiratoires survient peu après l’inhalation et entraîne une toux, des éternuements, un sifflement et un essoufflement dû à l’écoulement de liquide de petits vaisseaux sanguins dans les alvéoles (petites poches d’air dans les poumons). Après quelques heures, les personnes peuvent ressentir une oppression thoracique et de l’essoufflement.

Le contact de la peau avec l’oxime de phosgène cause des picotements intenses (« brûlures d’orties ») avec blanchiment après 5 à 20 secondes. La peau affectée tourne ensuite au gris avec une bordure rouge. Dans les 30 minutes suivant l’exposition, des cloques légèrement gonflées, de couleur pâle, appelées papules (semblables à celles de l’urticaire) se développent. Pendant les 7 jours suivants, la peau devient marron foncé puis noire et les tissus sous-jacents meurent. Si elles ne sont pas retirées chirurgicalement, les papules peuvent persister pendant plus de 6 mois.