Il existe de nombreux types d’armes chimiques qui affectent différentes parties du corps. Les agents pulmonaires affectent les poumons et les voies respiratoires. Ils comprennent les agents « suffocants » traditionnels tels que le chlore, le phosgène, le diphosgène et la chloropicrine (parfois également considérée comme agent de lutte anti-émeute), certains agents vésicants tels que le gaz moutarde au soufre, la lewisite et l’oxime de phosgène (qui affecte également la peau), ainsi que les fumées militaires, les produits de combustion, et de nombreux produits chimiques toxiques industriels. La plupart de ces composés sont des gaz ou des liquides qui s’évaporent facilement.

Les agents sont divisés en 2 catégories selon la partie des voies respiratoires qu’ils affectent principalement :

Les agents de type 1 : Ils affectent les grosses voies respiratoires

Les agents de type 2 : Ils affectent les voies respiratoires de petit diamètre et les petits sacs d’air des poumons (alvéoles)

Les agents à effets mixtes peuvent affecter les grosses voies respiratoires, les voies respiratoires de petit diamètre et les alvéoles.

Les agents de type 1 comprennent l’ammoniac, le chlorure d’hydrogène, le fluorure d’hydrogène, les agents de lutte anti-émeute, la plupart des fumées, le dioxyde de soufre et le gaz moutarde au soufre.

Les agents de type 2 comprennent la chloropicrine, l’isocyanate de méthyle, le phosgène et le tétrachlorure de carbone.

À des doses faibles à modérées, les agents à effets mixtes agissent autant sur les grosses voies respiratoires que sur les alvéoles. Ces agents comprennent le chlore, la fumée de HC (hexachloroéthane et oxyde de zinc) et la lewisite.

Symptômes des lésions dues à des armes chimiques pulmonaires L’exposition initiale aux agents de type 1 provoque des éternuements, de la toux et des spasmes de la trachée, ce qui peut bloquer les voies respiratoires. Une irritation des yeux peut également se produire. Les personnes affectées de spasmes de la trachée sont enrouées, ont une respiration sifflante et font un bruit de halètement à l’inspiration. Ce son est appelé stridor. Cependant, des doses élevées d’agents de type 1 peuvent également provoquer une oppression thoracique ou un essoufflement tardifs (effets de type 2). Lorsque des agents de type 2 sont utilisés, les victimes se sentent généralement bien juste après l’exposition, à l’exception d’une toux et d’une irritation qui se dissipent rapidement. Cependant, plusieurs heures plus tard, une oppression thoracique ou un essoufflement surviennent en raison d’une accumulation de liquide dans les poumons (œdème pulmonaire). L’essoufflement qui se développe dans les 4 heures suivant l’exposition est un signe que les personnes peuvent avoir été exposées à une dose potentiellement mortelle.

Diagnostic des lésions dues à des armes chimiques pulmonaires Examen clinique

Radiographie du thorax

Évaluations fréquentes pour détecter une éventuelle détérioration

Parfois, bronchoscopie Les médecins et les premiers intervenants basent leur diagnostic d’exposition à une arme chimique sur les symptômes que présentent les personnes. Ils écoutent la respiration des personnes. Lorsque la cage thoracique est initialement bruyante et que des symptômes marquants se manifestent, les personnes ont probablement été exposées à un agent de type 1. Lorsque le thorax est relativement silencieux et que l’essoufflement est retardé, il est probable que les personnes ont été exposées à un agent de type 2. Une radiographie du thorax paraît d’abord normale mais par la suite, des anomalies caractéristiques apparaissent. Les médecins insèrent parfois une sonde flexible équipée d’une caméra dans les voies respiratoires (bronchoscopie) pour y observer l’étendue des lésions. La bronchoscopie peut confirmer les lésions provoquées par les agents de type 1 mais ne détecte pas toujours les lésions précoces provoquées par les agents de type 2. Les tests de laboratoire ne sont pas utiles pour aider les médecins à poser un diagnostic initial mais ceux-ci surveillent généralement le niveau d’oxygène dans le sang des personnes afin de déterminer si leur état se détériore.