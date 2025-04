Armes chimiques neurotoxiques

Il existe de nombreux types d’armes chimiques qui affectent différentes parties du corps. Les agents neurotoxiques (parfois appelés à tort « gaz neurotoxiques ») affectent la manière dont les nerfs transmettent des signaux aux muscles et à d’autres nerfs. Il existe plusieurs types d’agents neurotoxiques :

Agents de la série G

Agents de la série V

Agents de la série A

Les agents de la série G, ou agents G, comprennent le tabun (GA), le sarin (GB), le soman (GD) et le cyclosarin (GF), qui ont été mis au point par l’Allemagne nazie avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Les agents de la série V comprennent le VX. Les composés de la série V ont été synthétisés après la Seconde Guerre mondiale.

Les agents neurotoxiques sont semblables aux insecticides organophosphorés, mais ils sont bien plus puissants. Les agents de la série A sont également appelés agents Novitchok et comprennent les agents A-230, A-232 et A-234. Un agent A a été utilisé lors une tentative d’assassinat en 2018 au Royaume-Uni, et un autre agent de la série A a été utilisé lors de la tentative d’assassinat à l’encontre de l’activiste russe Alexei Navalny en 2020.

À température ambiante, les agents de la série G sont des liquides aqueux qui s’évaporent facilement et sont dangereux à la fois en cas de contact avec la peau et d’inhalation. Le VX est un liquide ayant la consistance d’une huile pour moteur qui s’évapore relativement lentement et qui est principalement dangereux en cas de contact avec la peau. A-230, A-232 et A-234 sont des liquides encore plus persistants que les agents de la série V. Ces 3 types d’agents neurotoxiques n’ont pas d’odeur prononcée et n’irritent pas la peau.

Les agents neurotoxiques agissent en bloquant une enzyme qui dégrade l’un des types de produits chimiques utilisés par les cellules nerveuses pour envoyer des signaux aux autres cellules nerveuses et aux muscles (neurotransmetteurs). Comme la substance chimique de signalisation, l’acétylcholine, ne se dégrade pas normalement, elle s’accumule et stimule à l’excès les nerfs, les muscles et les glandes (notamment les glandes lacrymales, les glandes salivaires et les glandes sudoripares) dans l’ensemble de l’organisme. Au début, les muscles stimulés tremblent puis se contractent de manière incontrôlable, puis dans un deuxième temps ils se fatiguent et s’affaiblissent.

L’exposition à des agents neurotoxiques peut entraîner des troubles neurologiques et neurocomportementaux à long terme, notamment une anxiété, une dépression, une irritabilité et des problèmes de mémoire.

Symptômes des lésions dues à des armes chimiques neurotoxiques L’exposition à un agent neurotoxique provoque des symptômes divers selon l’agent, la voie d’exposition et la dose. Les vapeurs agissent rapidement. L’exposition du visage à des vapeurs provoque la constriction des pupilles, une rhinorrhée, et une oppression thoracique au bout de quelques secondes. En cas d’inhalation des vapeurs, les personnes peuvent s’effondrer en quelques secondes. Les agents neurotoxiques liquides agissent plus lentement. L’exposition de la peau à ces agents cause initialement des contractions et de la transpiration au site de l’exposition. Des effets affectant l’ensemble de l’organisme surviennent après un certain délai pouvant durer jusqu’à 18 heures après l’exposition à une très petite gouttelette d’un agent neurotoxique de série G ou V. Même les doses fatales provoquent des symptômes et des signes pouvant prendre 20 à 30 minutes pour se manifester, et ceux-ci peuvent inclure l’effondrement soudain et des convulsions sans indice précurseur. En cas d’exposition cutanée à une petite quantité d’agent de la série A liquide, les symptômes peuvent mettre jusqu’à 1 jour ou 2 pour apparaître. Les agents neurotoxiques stimulent les cellules nerveuses dans le cerveau et les personnes deviennent agitées et confuses, et peuvent présenter des crises convulsives ou perdre connaissance. La stimulation des cellules nerveuses en dehors du cerveau provoque la nausée, des vomissements, et un excès de larmes, de sécrétions nasales, de salivation, de sécrétions pulmonaires, une respiration sifflante, des sécrétions digestives (telles que diarrhée et vomissements), et de la transpiration. La stimulation des cellules musculaires entraîne des crampes suivies de faiblesse et de paralysie. La faiblesse des muscles respiratoires et l’interruption du centre respiratoire dans le cerveau constituent habituellement la cause du décès.

Diagnostic des lésions dues à des armes chimiques neurotoxiques Examen clinique Les médecins basent le diagnostic d’exposition à un agent neurotoxique en s’appuyant sur les symptômes présentés par les personnes et sur les antécédents d’exposition. Des analyses de laboratoire spéciales peuvent confirmer l’exposition.