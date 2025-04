Armes chimiques asphyxiantes systémiques

Le cyanure commence par faire suffoquer, accélère le rythme cardiaque et provoque une hypertension artérielle. Les personnes peuvent avoir des convulsions et perdre connaissance en moins de 30 secondes. Elles peuvent présenter des signes semblables à ceux du tétanos, notamment un trismus, une contracture des muscles faciaux donnant un aspect grimaçant et celle des muscles cervicaux arquant le cou. La peau des victimes peut apparaître rougie, mais environ la moitié des personnes prennent un teint bleuâtre.

Des doses élevées de sulfure d’hydrogène peuvent également provoquer des convulsions et une perte de connaissance. Elles peuvent subir des dommages au cœur. L’exposition continue à de faibles doses de sulfure d’hydrogène peut irriter les yeux et les muqueuses du nez et de la gorge, causer des maux de tête, de la faiblesse, un manque de coordination, la nausée, des vomissements, une oppression thoracique et une hyperventilation.