Armes chimiques anticholinergiques

Les personnes exposées aux BZ présentent une sécheresse buccale et cutanée, des pupilles dilatées (entraînant une vision trouble) et généralement une tachycardie. Une élévation dangereuse de la température corporelle (hyperthermie) peut également survenir. Elles peuvent devenir léthargiques et même présenter des hallucinations qui leur font voir ou entendre des choses. Les hallucinations sont généralement concrètes et sont faciles à décrire (par exemple, les voix de personnes connues, des programmes de télévision imaginaires, le partage de cigarettes imaginaires, ou des formes bizarres). La parole peut être empâtée et les personnes piquent souvent leur peau ou leurs vêtements. La stupeur et le coma peuvent durer des heures ou des jours, mais les personnes se rétablissent progressivement.