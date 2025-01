La tuberculose miliaire est un type de tuberculose susceptible de menacer le pronostic vital qui survient lorsqu’un grand nombre de bactéries se déplace dans la circulation sanguine et se propage dans tout l’organisme.

La tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse provoquée par une bactérie présente dans l’air, Mycobacterium tuberculosis. La tuberculose affecte généralement les poumons à un ou plusieurs endroits. La tuberculose miliaire est ainsi appelée en raison d’innombrables petites taches qui se forment dans les poumons de la taille des grains de mil, les petites graines rondes utilisées comme nourriture pour les oiseaux.

La tuberculose miliaire peut affecter un ou plusieurs organes ou se propager dans tout l’organisme. Les poumons, le foie et la moelle osseuse sont le plus souvent touchés, mais tous les organes sont susceptibles d’être affectés, même les tissus qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière (méninges) et la membrane à deux feuillets qui enveloppe le cœur (péricarde).

La tuberculose miliaire se développe le plus souvent chez les personnes suivantes :

Les enfants âgés de moins de 4 ans

Personnes dont le système immunitaire est affaibli

Personnes âgées

Symptômes de la tuberculose miliaire Les symptômes de la tuberculose miliaire peuvent être vagues et difficiles à identifier. Ils comprennent une perte de poids, une fièvre, des frissons, une grande faiblesse, un malaise général et des difficultés respiratoires. L’atteinte de la moelle osseuse peut provoquer une anémie sévère et d’autres anomalies sanguines, faisant penser à une leucémie. Si les bactéries sont libérées par intermittence dans la circulation sanguine par une infection non reconnue, les patients peuvent avoir une fièvre oscillante (qui va et vient) et perdre du poids progressivement et dépérir.

Diagnostic de la tuberculose miliaire Examen et culture d’un échantillon provenant de la zone infectée.

Tests d’amplification des acides nucléiques quand ils sont disponibles

Test cutané tuberculinique ou analyses sanguines détecter la tuberculose

Une radiographie du thorax La pose du diagnostic de la tuberculose miliaire est comparable à celle du diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Des échantillons de liquides infectés peuvent être examinés au microscope et/ou envoyés dans un laboratoire à des fins de mise en culture (croissance bactérienne) et d’analyses. Les échantillons peuvent être Sang

Liquide céphalorachidien, obtenu à l’aide d’une ponction lombaire.

Urine

Liquide provenant de l’espace entre les deux couches de la membrane qui enveloppe les poumons (plèvre)

Liquide provenant de l’espace entre les deux couches de la membrane qui enveloppe le cœur (péricarde)

Liquide articulaire

Moelle osseuse Mycobacterium tuberculosis peut parfois être identifié en réalisant des tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) sur certains types d’échantillons. Les TAAN recherchent le matériel génétique unique d’un organisme, son ADN ou ARN (qui sont des acides nucléiques). Les TAAN utilisent un processus qui augmente la quantité d’ADN ou d’ARN de la bactérie de façon à pouvoir l’identifier plus facilement. Le test cutané à la tuberculine ou le test sanguin permettant de détecter la bactérie responsable de la tuberculose (test de libération d’interféron gamma) sont réalisés. Une radiographie du thorax peut révéler les milliers de petites taches typiques de la tuberculose miliaire. D’autres tests d’imagerie sont effectués, selon les régions touchées du corps. Ils peuvent comprendre la tomodensitométrie (TDM), l’échographie et l’imagerie par résonance magnétique (IRM).