Infection amibienne du cerveau : Encéphalite amibienne granulomateuse

Les amibes pénètrent probablement à travers la peau ou les poumons et se propagent au niveau du cerveau par la circulation sanguine.

Les symptômes de l’encéphalite amibienne granulomateuse apparaissent progressivement et incluent confusion, céphalées, vision trouble, convulsions et lésions cutanées.

Des examens d’imagerie et une ponction lombaire peuvent aider les médecins à exclure d’autres causes potentielles. Lorsqu’une lésion cutanée est présente, un échantillon est prélevé et examiné au microscope à la recherche d’amibes. Une biopsie cérébrale peut également permettre de poser un diagnostic.