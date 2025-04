Dracunculose

La contamination se fait en buvant de l’eau contaminée par de minuscules crustacés infectés. Les vers immatures (larves) de Dracunculus vivent à l’intérieur de ces crustacés. Après avoir été avalés, les crustacés meurent et libèrent la larve qui traverse la paroi intestinale et entre dans la cavité abdominale. À l’intérieur de l’abdomen, la larve parvient à maturité en 1 an environ, puis les vers adultes se reproduisent. Après la reproduction, les femelles quittent l’abdomen et migrent dans les tissus sous la peau, généralement au niveau du bas de la jambe ou du pied. Là, elles créent une vésicule. La vésicule provoque une sensation de brûlure intense et finit par se déchirer. Lorsque la personne infectée tente de soulager la sensation de brûlure en mettant sa jambe dans l’eau, les femelles gestantes libèrent les larves dans l’eau. Une fois dans l’eau, les larves trouvent et infectent d’autres crustacés. Si les femelles gestantes n’atteignent pas la peau, elles meurent et se désagrègent ou se calcifient (deviennent dures) sous la peau.

Cycle de vie de Dracunculus medinensis Image Image des Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria (Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, Santé mondiale, Division des maladies parasitaires et Paludisme).