La plupart des personnes qui inhalent les spores développent une infection asymptomatique. Les symptômes, s’ils se manifestent, se développent généralement des mois, voire des années, après l’exposition initiale.

La paracoccidioïdomycose, si elle se développe, ressemble généralement à une pneumonie, provoquant une toux, de la fièvre, un essoufflement, et des difficultés à respirer ; elle peut disparaître sans traitement.

L’infection peut se propager des poumons à d’autres parties du corps.

Des plaies douloureuses (ulcères) peuvent se développer dans la bouche et sur la peau, le plus souvent au niveau du visage, en particulier autour du nez et de la bouche, notamment au niveau de la langue, de la gorge et des gencives.

Les ganglions lymphatiques infectés augmentent de taille (hypertrophie) et du pus peut s’en écouler, jusqu’à traverser la peau, en provoquant peu de douleur. Les ganglions les plus fréquemment atteints sont situés au niveau du cou et sous les bras. Le foie et la rate peuvent augmenter de volume, entraînant parfois une douleur abdominale. Il arrive que les symptômes durent longtemps, mais l’infection est rarement mortelle.

Certaines personnes atteintes de paracoccidioïdomycose développent une affection pulmonaire chronique, qui entraîne la formation de tissu cicatriciel (fibrose) et une atteinte généralisée des poumons (emphysème).

Lorsque la paracoccidioïdomycose survient chez des personnes âgées de moins de 30 ans ou infectées par le VIH ou atteintes du SIDA, l’infection est plus agressive. Elle s’étend largement, y compris à la moelle épinière et à d’autres organes. Les personnes ont de la fièvre et maigrissent. Une augmentation de volume du foie, de la rate et des ganglions lymphatiques est observée et une anémie se développe.