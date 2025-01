La plupart des patients qui présentent une coccidioïdomycose aiguë primitive sont asymptomatiques. Lorsque les symptômes apparaissent, ils surviennent 1 à 3 semaines après le début de l’infection. Les symptômes sont généralement modérés et ressemblent à ceux de la grippe. Ils se manifestent par une toux, de la fièvre, des frissons, des douleurs thoraciques et parfois une dyspnée (essoufflement). La toux peut produire des expectorations. Parfois, lorsque l’infection pulmonaire est sévère, des espaces peuvent se former dans les poumons et les personnes peuvent tousser du sang.

Coccidioïdomycose : réaction allergique Cacher les détails Certaines personnes ont une réaction allergique à un champignon qui provoque une coccidioïdomycose. La réaction peut entraîner des douleurs articulaires, une conjonctivite et un érythème polymorphe, ou érythème noueux. Cette image montre un exemple grave d’érythème polymorphe causé par la coccidioïdomycose. Image publiée avec l’aimable autorisation de www.doctorfungus.org © 2005.

Les personnes présentant une coccidioïdomycose progressive peuvent développer des symptômes des semaines, des mois, voire des années, après l’infection initiale. Une fièvre modérée et une perte d’appétit associée à un amaigrissement et à une diminution de la force musculaire apparaissent alors. L’infection pulmonaire peut s’aggraver, généralement uniquement chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Elle peut provoquer une intensification de l’essoufflement et parfois du sang dans les expectorations.

La coccidioïdomycose peut également se propager des poumons à la peau et à d’autres tissus. Si l’infection se propage à la peau, les personnes peuvent présenter une ou plusieurs lésions. Les articulations peuvent enfler et devenir douloureuses. Les infections profondes percent parfois la peau, provoquant une ouverture à travers laquelle s’écoule du liquide infecté.

Quelle que soit la forme de coccidioïdomycose, certaines personnes présentent une réaction allergique aux champignons, ce qui peut entraîner des douleurs articulaires, une conjonctivite, des nodules sensibles rouges ou violacés sous la peau (érythème noueux) ou des plaques rouges en relief ressemblant souvent à des cibles (érythème multiforme).

Coccidioïdomycose provoquant une seule lésion Cacher les détails La coccidioïdomycose qui se propage des poumons à la peau peut ne causer qu’une seule ulcération. Image publiée avec l’aimable autorisation de www.doctorfungus.org © 2005.

Les coccidioïdes peuvent aussi infecter le cerveau et les tissus entourant le cerveau (méninges), provoquant une méningite. Cette infection souvent chronique est responsable de maux de tête, de confusion, de perte de l’équilibre, de dédoublement de la vue, et d’autres problèmes. Non traitée, cette méningite est toujours mortelle.