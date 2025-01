Leptospirose

Le syndrome de Weil peut survenir au cours de la seconde phase. Il est responsable d’une fièvre, d’une jaunisse (coloration jaune de la peau et du blanc des yeux provoquée par des lésions hépatiques), d’une insuffisance rénale et d’une tendance aux hémorragies. Les patients peuvent avoir des saignements de nez ou cracher du sang au cours d’épisodes de toux, ou des hémorragies peuvent se développer dans les tissus au niveau de la peau, des poumons et moins fréquemment, du tube digestif. Une anémie peut se développer. Bien que le foie et les reins soient les organes les plus fréquemment affectés, les poumons et le cœur peuvent également être sévèrement affectés.

En l’absence de jaunisse, les personnes guérissent. Environ 5 à 10 % des personnes présentant une jaunisse et un pourcentage plus élevé de personnes de plus de 60 ans décèdent. Le risque de décès augmente en présence de changement dans la fonction cognitive, d’insuffisance rénale, d’insuffisance respiratoire, et d’hémorragie interne.