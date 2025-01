Présentation des bactéries Gram positives

Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University

Les bactéries Gram positives sont classées selon la couleur qu’elles prennent après avoir subi un processus chimique appelé coloration de Gram. Les bactéries Gram positives se colorent en bleu lorsque cette coloration est appliquée. (D’autres bactéries se colorent en rouge. Elles sont dites Gram négatives.)

La différence de coloration entre des bactéries Gram positives et des bactéries Gram négatives est due à des différences au niveau de leurs parois cellulaires. Elles sont également responsables de différents types d’infection, et sont sensibles à différents types d’antibiotiques.

Il existe trois formes de base permettant de classifier les bactéries : forme sphérique (coques), forme de bâtonnets (bacilles) et forme de spirale ou d’hélice (spirochètes). Les bactéries Gram positives peuvent être des coques ou des bacilles. (Voir le schéma Formes des bactéries.)

Certaines bactéries Gram positives sont responsables de pathologies. D’autres occupent normalement un site particulier de l’organisme, comme la peau. Ces bactéries, appelées flore résidente, ne sont généralement pas responsables de pathologies.

Les bacilles Gram positifs sont responsables de certaines infections, notamment :

Les coques Gram positifs sont responsables de certaines infections, notamment :

Les bactéries Gram positives deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Par exemple, les bactéries Staphylococcus aureus résistantes à la méticilline (SARM) sont résistantes à la plupart des antibiotiques apparentés à la pénicilline. La méticilline est un type de pénicilline. Des souches de SARM sont fréquemment impliquées dans des infections acquises dans des établissements médicaux et peuvent provoquer des infections acquises en dehors des établissements médicaux (infections communautaires).

(Voir aussi Présentation des bactéries.)