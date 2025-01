L’anthrax par inhalation est la forme la plus grave. Elle résulte de l’inhalation de spores d’anthrax, survenant presque toujours lors de la manipulation de produits animaux (comme du cuir) contaminés.

Les spores peuvent rester dans les poumons pendant des semaines mais finissent par pénétrer dans les globules blancs appelés macrophages, où elles germent, aboutissant à la multiplication des bactéries et à leur dissémination dans les ganglions lymphatiques du thorax. Les toxines produites par la bactérie entraînent une augmentation de volume des ganglions, qui se rompent et saignent, répandant l’infection aux structures voisines. Les liquides infectés s’accumulent dans l’espace entre les poumons et la paroi du thorax.

Médicaments antiviraux Vidéo

Les symptômes apparaissent 1 jour à 6 semaines après l’exposition. Au début, ils sont vagues et ressemblent aux symptômes de la grippe, avec des douleurs musculaires légères, une faible fièvre, une gêne au niveau du thorax et une toux sèche. Après quelques jours, des difficultés respiratoires s’installent brutalement et apparaissent des douleurs thoraciques et une forte fièvre avec transpiration. Rapidement, la tension artérielle devient dangereusement basse (provoquant un choc) et la personne tombe dans le coma. Ces symptômes graves sont probablement dus à une libération massive de toxines.

L’anthrax gastro-intestinal ou une infection du cerveau et des tissus recouvrant le cerveau et la moelle épinière (méninges), une infection appelée méningoencéphalite peut se développer.

De nombreux patients meurent 24 à 36 heures après le début des symptômes les plus graves, même avec un traitement précoce. Sans traitement, toutes les personnes atteintes d’un anthrax par inhalation meurent. Durant l’épidémie de 2001 aux États-Unis, 45 % des personnes traitées pour un anthrax par inhalation sont mortes.