Mise en culture et autres analyses d’un échantillon de tissu infecté

Pour diagnostiquer l’érysipéloïde, le médecin peut prélever un échantillon de tissu provenant de la peau infectée et l’envoyer dans un laboratoire où la bactérie, si elle est présente, est mise en culture et identifiée. Si le médecin soupçonne qu’une articulation ou une valve cardiaque est infectée, il prélève un échantillon de liquide articulaire ou de sang et détermine s’il contient la bactérie Erysipelothrix.

Les médecins peuvent utiliser la technique PCR (amplification en chaîne par polymérase) sur l’échantillon pour augmenter la quantité de matériel génétique (ADN) des bactéries. Cette technique permet aux médecins de détecter les bactéries plus rapidement.