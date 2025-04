Shigellose

Au cours des infections modérées apparaissent une fièvre peu élevée (environ 38 à 38,9 °C) et une diarrhée aqueuse, 1 à 4 jours après avoir été infecté par les bactéries. Certains adultes n’ont pas de fièvre. Les infections légères chez l’adulte disparaissent généralement en 4 à 8 jours.

Chez les adultes, les premiers symptômes peuvent être des crampes abdominales douloureuses et un besoin impérieux fréquent d’aller à la selle. La défécation peut temporairement soulager la douleur. Ces symptômes peuvent devenir plus graves et survenir plus souvent à mesure que l’infection progresse.

Les infections sévères peuvent également être responsables d’une fièvre peu importante ou modérée et d’une diarrhée aqueuse qui évolue vers une dysenterie. Dans la dysenterie, les selles sont fréquentes et contiennent du sang, du pus et du mucus. Les infections graves disparaissent généralement en 3 à 6 semaines.

Chez les jeunes enfants, les symptômes apparaissent brusquement. Les symptômes incluent : fièvre, irritabilité ou somnolence, perte de l’appétit, nausées ou vomissements, diarrhée et douleur abdominale. Les enfants peuvent ressentir fréquemment un besoin urgent de déféquer. Dans les 3 jours, du sang, du pus et du mucus apparaissent dans les selles. Sauf si des complications se développent, les symptômes disparaissent généralement au bout de la deuxième semaine chez les enfants qui sont traités.