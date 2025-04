Infections à Legionella

Un antibiotique

Les personnes atteintes de légionellose doivent recevoir un antibiotique. Généralement, une fluoroquinolone, comme la lévofloxacine ou la moxifloxacine, est administrée par voie intraveineuse ou orale pendant 7 à 14 jours et, si la personne a un système immunitaire très affaibli, parfois jusqu'à 3 semaines. D'autres antibiotiques efficaces sont l'azithromycine et parfois la clarithromycine et la doxycycline.

Les personnes atteintes de fièvre de Pontiac n’ont pas besoin d’antibiotiques, car cette infection disparaît spontanément sans traitement.