Le choléra est une infection intestinale grave due à la bactérie Gram négativeVibrio cholerae. Cette infection provoque une diarrhée sévère, qui peut être mortelle si elle n’est pas traitée.

Les personnes s’infectent en consommant des aliments contaminés, souvent des mollusques et crustacés, ou en buvant de l’eau.

Le choléra est rare sauf dans les régions où les mesures d’hygiène sont insuffisantes.

Les personnes atteintes ont une diarrhée aqueuse et vomissent, mais habituellement sans fièvre.

L’identification de la bactérie dans un échantillon de selles confirme le diagnostic.

Le traitement consiste à réhydrater la personne pour remplacer les liquides perdus et à administrer des antibiotiques.

Plusieurs espèces de bactéries Vibrio provoquent une diarrhée (voir le tableau Micro-organismes à l’origine d’une gastro-entérite). La maladie la plus grave, le choléra, est due uniquement à Vibrio cholerae.

L’infection à Vibrio cholerae est contractée en consommant de l’eau, des mollusques et crustacés ou d’autres aliments contaminés par les selles des personnes infectées. Une fois infecté, le patient excrète la bactérie dans les selles. De ce fait, l’infection peut rapidement se répandre dans les régions où les déchets humains ne sont pas traités.

Autrefois fréquent dans le monde entier, le choléra est aujourd’hui plus fréquent dans certaines régions d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique centrale et du Sud. De petites épidémies sont apparues en Europe, au Japon et en Australie. Aux États-Unis, le choléra peut se développer le long de la côte du Golf du Mexique.

De grandes épidémies de choléra continuent à sévir dans les régions pauvres où la population n’a pas accès à de l’eau potable et où les déjections humaines ne sont pas éliminées de manière hygiénique. Une épidémie de choléra sévère s’est développée en Haïti après le tremblement de terre qui a eu lieu en 2010, et cette épidémie a duré jusqu’en 2017. Lors de cette épidémie, plus de 820 000 personnes ont contracté l’infection, et près de 10 000 sont décédées. Au Yémen, une épidémie a commencé en 2016 et n’est actuellement pas terminée. Cette épidémie a eu des conséquences encore plus dévastatrices. Au Yémen, plus de 2,5 millions de personnes ont contracté le choléra et plus de 4 000 sont décédées. On pense qu’il s’agit de la plus grande épidémie de choléra, qui s’est propagée le plus rapidement dans l’histoire moderne, et, à son pic en 2019, elle représentait plus de 90 % des cas de choléra dans le monde. Haïti a également connu une nouvelle épidémie qui a commencé à la fin de l’année 2022 après que le pays a été déclaré exempt de choléra pendant 3 ans. Elle n’est pas encore terminée.

Les épidémies de choléra ont augmenté dans le monde depuis 2021, et les cas rapportés ont doublé entre 2021 et 2022. En 2022, 7 pays d’Afrique et d’Asie ont signalé des épidémies de plus de 10 000 cas chacune.

Dans les régions endémiques (zones où il existe un taux d’infection constant), des épidémies apparaissent généralement lorsqu’une guerre ou des troubles civils perturbent les services d’assainissement publics. L’infection est plus fréquente pendant les mois chauds et surtout chez les enfants jeunes ou sous-alimentés. Dans les régions nouvellement touchées, les épidémies peuvent apparaître à n’importe quelle saison et toucher tous les âges.

Pour que l’infection se développe, un grand nombre de bactéries doit être absorbé. Alors, ces bactéries peuvent être en trop grand nombre pour être tuées par le suc gastrique, et donc, certaines bactéries atteignent l’intestin grêle où elles se multiplient et produisent une toxine. La toxine est responsable de la sécrétion par l’intestin grêle de très grandes quantités de sels et d’eau. Ces liquides corporels sont éliminés par l’organisme sous forme de diarrhées aqueuses. La perte d’eau et de sels est responsable du décès des patients. La bactérie reste dans l’intestin grêle et n’envahit pas les autres tissus.

Comme c’est l’acidité gastrique qui tue les bactéries, les personnes qui sécrètent moins de suc gastrique ont plus de chance d’avoir le choléra. Ces personnes comprennent

Jeunes enfants

Personnes âgées

Personnes traitées par des médicaments réduisant l’acidité gastrique, tels que les inhibiteurs de la pompe à protons (comme l’oméprazole) et les antagonistes aux récepteurs H2 de l’histamine (comme la famotidine).

Les personnes de groupe sanguin O présentent également un risque accru d’infection.

Celles qui vivent dans les régions endémiques acquièrent progressivement une certaine immunité.

Les symptômes du choléra Certaines personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Les symptômes débutent de 1 à 3 jours après l’exposition, généralement par une diarrhée soudaine, indolore, aqueuse et des vomissements. Généralement, la personne n’a pas de fièvre. La diarrhée et les vomissements peuvent être légers à sévères. Au cours des infections graves chez l’adulte, plus d’un litre des liquides et des sels de l’organisme est éliminé par heure. Les selles sont abondantes et aqueuses et sont dites riziformes. En quelques heures, la déshydratation est sévère, ce qui entraîne une très grande sensation de soif, des crampes musculaires et une faiblesse généralisée. Très peu d’urines sont émises. Les yeux se creusent et la peau des doigts devient toute ridée. Si cette déshydratation n’est pas corrigée, la perte d’eau et de sels minéraux peut provoquer une insuffisance rénale, un choc, un coma et la mort. Chez les personnes traitées, les symptômes du choléra persistent généralement entre 3 et 6 jours. La plupart des personnes ne sont plus porteuses de la bactérie au bout de 2 semaines. La bactérie persiste chez quelques personnes de façon définitive mais sans être responsable de symptômes. C’est ce que l’on appelle des « porteurs sains ».

Diagnostic du choléra Culture d’un échantillon de selles Le médecin prélève un échantillon de selles ou fait un frottis au niveau du rectum pour obtenir un échantillon. Cet échantillon est envoyé dans un laboratoire où la bactérie du choléra, si elle est présente, peut être mise en culture. L’identification du Vibrio cholerae dans l’échantillon confirme le diagnostic. Les médecins peuvent utiliser la technique PCR (amplification en chaîne par polymérase) pour augmenter la quantité de matériel génétique (ADN) des bactéries et les détecter plus rapidement. Des analyses de sang et d’urine sont réalisées pour évaluer la déshydratation et la fonction rénale.

Traitement du choléra Solutés contenant du sel

Un antibiotique Remplacement de l’eau et des sels minéraux de l’organisme perdus Le remplacement rapide de l’eau et des sels minéraux de l’organisme est vital. La plupart des patients peuvent être traités efficacement par des solutés administrés par voie orale. Ces solutés visent à remplacer les pertes liquidiennes de l’organisme. Dans le cas des patients qui présentent une déshydratation grave et ne peuvent pas boire, la solution saline est administrée par voie intraveineuse. Au cours des épidémies, si les solutions intraveineuses ne sont pas disponibles, on administre une solution saline par voie orale ou, si besoin, par l’intermédiaire d’une sonde insérée dans le nez jusque dans l’estomac. Lorsque le remplacement liquidien est suffisant pour faire disparaître les symptômes, les patients doivent boire une quantité suffisante de solution saline pour pallier la perte de liquides due aux diarrhées et aux vomissements. Il est aussi conseillé de boire autant d’eau que souhaité. La reprise d’une alimentation solide peut se faire après l’arrêt des vomissements et le retour de l’appétit. Antibiotiques On traite généralement ces personnes avec un antibiotique pour réduire la gravité des diarrhées et pour les stopper le plus rapidement possible. De plus, les patients, qui sont traités par des antibiotiques, sont un peu moins susceptibles de transmettre l’infection au cours d’une épidémie. L’antibiotique doxycycline est administré à toutes les personnes, y compris aux enfants et aux femmes enceintes. Les autres antibiotiques pouvant être utilisés sont l’azithromycine et la ciprofloxacine. Chacun de ces antibiotiques est administré par voie orale. Le médecin choisit les antibiotiques connus pour être efficaces contre la bactérie responsable du choléra dans la communauté locale. Pour les enfants vivant dans des régions à faibles ressources, les suppléments de zinc peuvent aider à réduire la sévérité et la durée des symptômes.

Prévention du choléra Les éléments suivants sont essentiels à la prévention du choléra : Purification des systèmes d’alimentation en eau

Traitement adéquat des déjections humaines Dans les régions où le choléra est endémique, les autres précautions incluent : Utiliser de l’eau bouillie ou chlorée

Éviter les légumes crus et le poisson et les mollusques et crustacés mal cuits Les fruits de mer peuvent également contenir d’autres formes de Vibrio. Vaccins Aux États-Unis, il existe un vaccin contre le choléra (Vaxchora) pour les personnes âgées de 2 à 64 ans si elles se rendent dans des régions où le choléra est endémique. Ce vaccin est pris par voie orale en une dose unique. Toutefois, on ne sait pas si ce vaccin est efficace pendant plus de 3 à 6 mois. Trois autres vaccins contre le choléra sont disponibles en dehors des États-Unis (Dukoral, ShanChol et Euvichol). L’efficacité de ces vaccins est d’environ 60 à 85 %, jusqu’à 2 à 3 ans. Ces vaccins sont pris par voie orale en 2 doses. Des doses de rappel sont recommandées au bout de 2 ans pour les personnes qui continuent d’être exposées à un risque de contraction du choléra.