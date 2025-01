Brucellose

Analyses de sang et mise en culture du sang ou d’autres tissus à la recherche des bactéries

Le médecin prélève un échantillon de sang et l’envoie au laboratoire pour réaliser la mise en culture de la bactérie et l’identifier. Des échantillons de moelle osseuse, obtenus par aspiration, et de liquide céphalorachidien (liquide entourant le cerveau et la moelle épinière), obtenus par ponction lombaire, peuvent également être mis en culture.

Les médecins peuvent utiliser la technique PCR (amplification en chaîne par polymérase) afin de pouvoir détecter les bactéries plus rapidement. La technique PCR permet d’amplifier la quantité d’ADN bactérien dans le sang ou d’autres tissus.

Généralement, le médecin procède également à un dosage des anticorps dirigés contre la bactérie, et présents dans le sang.