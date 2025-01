Le vaccin antitétanique stimule la production d’anticorps neutralisant la toxine. Cependant, il faut parfois attendre plusieurs semaines après la vaccination pour que ces anticorps se développent. (Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire qui participent à la défense de l’organisme contre une infection.)

Il n’existe pas de vaccin distinct uniquement contre le tétanos. Le vaccin contre la diphtérie/le tétanos/la coqueluche (vaccin DTCa) est une association de vaccins qui protège contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Le vaccin DTCa fait partie des vaccinations infantiles de routine.

Cinq doses de vaccin DTCa sont systématiquement recommandées en primovaccination chez les enfants. Elles sont administrées à 2 mois, 4 mois, 6 mois, entre 15 et 18 mois et entre 4 et 6 ans.

Le DTCa est suivi d’une dose de rappel à vie du vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche acellulaire (DTCoq) unique administrée entre 11 et 12 ans et administrée aux personnes de 13 ans ou plus qui n’ont jamais reçu de DTCoq ou qui ne savent pas si elles l’ont reçu. Une dose de rappel contenant uniquement le tétanos et la diphtérie (DT) ou le DTCoq est administrée à tous les patients tous les 10 ans par la suite.

Les femmes enceintes reçoivent un rappel de DTCoq au cours de chaque grossesse (de préférence entre 27 et 36 semaines de gestation). Cette stratégie prévient le tétanos chez les femmes et les nouveau-nés. Lorsque la femme enceinte est vaccinée, les anticorps dirigés contre le tétanos sont transférés de la mère au fœtus pendant la grossesse, et le nouveau-né a des anticorps dirigés contre le tétanos à la naissance.

Le tétanos se développe rarement chez les personnes qui ont reçu la totalité des doses de la primo-vaccination contre le tétanos et qui ont reçu un rappel tous les 10 ans, comme cela est recommandé.