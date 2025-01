Présentation des infections à clostridium

Les clostridies, généralement Clostridium perfringens, sont souvent impliquées dans les infections abdominales, généralement avec d’autres bactéries (ce que l’on appelle infections anaérobies mixtes).

Les clostridies peuvent infecter l’intestin, la vésicule biliaire et les organes pelviens, tels que l’utérus, les trompes de Fallope et les ovaires. Les clostridies infectent généralement l’utérus après un accouchement ou après un avortement réalisé dans des conditions non stériles.

Les infections à Clostridium de l’abdomen et du pelvis sont graves et parfois mortelles. Les clostridies produisent de grandes quantités de gaz, qui peuvent former des vésicules et des bulles dans le tissu infecté. Souvent, l’infection obstrue de petits vaisseaux sanguins, et le tissu infecté meurt, entraînant une gangrène gazeuse.

Les symptômes comprennent douleur et fièvre. L’abdomen est sensible au toucher. En cas d’infection utérine, la femme peut présenter un écoulement vaginal sanguinolent et malodorant. Les symptômes peuvent évoluer vers une complication potentiellement mortelle appelée septicémie.

Pour diagnostiquer les infections abdominales et pelviennes à Clostridium, les médecins prélèvent des échantillons de sang ou de tissu infecté. Ces échantillons sont examinés et envoyés à un laboratoire où la bactérie, si elle est présente, pourra être mise en culture et être identifiée. Les médecins peuvent prendre des radiographies à la recherche de gaz produit par les clostridies.

Le traitement des infections abdominales et pelviennes à Clostridium implique une chirurgie pour retirer le tissu infecté et nécrosé (ce que l’on appelle débridement). Des antibiotiques, tels que la pénicilline, sont administrés pendant au moins 1 semaine. Parfois, la pénicilline est utilisée conjointement à un autre antibiotique appelé clindamycine. Parfois, si un organe (comme l’utérus) est gravement infecté, il est retiré. Ce traitement peut sauver la vie.