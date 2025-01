Présentation des bactéries anaérobies

Les bactéries sont des organismes unicellulaires microscopiques. Il en existe des milliers de types différents, et elles vivent dans tous les environnements possibles, partout dans le monde. Elles vivent dans la terre, dans la mer et dans les profondeurs de la croûte terrestre. On a rapporté que certaines bactéries vivaient dans les déchets radioactifs.

De nombreuses bactéries vivent dans le corps de l’homme et des animaux (au niveau de la peau et dans les voies respiratoires, la bouche, le tube digestif et le vagin) sans causer de préjudices. De telles bactéries inoffensives sont dites commensales, flore résidente ou microbiome. De nombreuses flores résidentes sont en fait utiles pour les personnes. Par exemple, elles facilitent la digestion des aliments ou empêchent le développement d’autres bactéries plus dangereuses.

Seuls quelques types de bactéries provoquent toujours une maladie. Elles sont dites pathogènes. Parfois, des bactéries qui résident normalement de façon inoffensive dans l’organisme provoquent une maladie. C’est le cas, par exemple, lorsqu’elles quittent leur position normale dans l’organisme. Les bactéries peuvent provoquer des maladies en fabriquant des substances nocives (toxines), en envahissant les tissus ou des deux manières.

Les bactéries peuvent être classées de différentes manières. Une méthode se base sur leur besoin en oxygène pour vivre et se multiplier :

Bactéries aérobies : ont besoin d’oxygène

Bactéries anaérobies : ont du mal à vivre ou se multiplier en présence d’oxygène

Bactéries aéro-anaérobies facultatives : peuvent vivre et se multiplier avec ou sans oxygène

Les bactéries anaérobies constituent une grande partie de la flore résidente normale sur les muqueuses, en particulier dans la bouche, la partie inférieure du système digestif et le vagin. Ces bactéries anaérobies peuvent provoquer une maladie lorsque des muqueuses sont rompues. Les bactéries anaérobies depuis l’extérieur de l’organisme provoquent parfois une maladie lorsqu’elles pénètrent dans la peau ou sont consommées.

Infections provoquées par des bactéries anaérobies :

Souvent, plusieurs espèces de bactéries anaérobies sont présentes dans les tissus infectés. Des bactéries aérobies sont également fréquemment présentes. Les infections impliquant plusieurs espèces de bactéries anaérobies, ou une combinaison de bactéries anaérobies et aérobies, sont appelées infections anaérobies mixtes.