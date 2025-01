Les lésions cutanées doivent être minutieusement nettoyées. Les personnes doivent contacter leur médecin si la zone lésée s’élargit et devient gonflée, chaude, rouge et sensible, car elles peuvent nécessiter des antibiotiques. Les diabétiques et les personnes atteintes d’autres troubles qui affaiblissent le système immunitaire présentent un risque accru de développer des infections liées aux lésions et doivent être examinées dès que possible.

Les médecins prennent les mesures suivantes pour prévenir les infections graves et la gangrène gazeuse chez les personnes qui ont des plaies ou qui subissent une intervention chirurgicale :

Nettoyage minutieux des plaies

Élimination des corps étrangers et des tissus nécrosés au niveau des plaies

Traitement antibiotique avant, pendant et après une intervention chirurgicale abdominale pour prévenir l’infection

Il n’existe aucun vaccin préventif de l’infection à clostridies.