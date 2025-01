Le botulisme infantile est une infection potentiellement mortelle qui provoque une faiblesse musculaire. Cette infection se développe chez les nourrissons qui ingèrent des aliments contenant des spores de la bactérie Clostridium botulinum.

(Voir aussi Présentation des infections à clostridium et Botulisme de l’adulte.)

Clostridium botulinum n’a pas besoin d’oxygène pour vivre. Il s’agit d’une bactérie anaérobie.

Les clostridies produisent des spores. Les spores sont une forme inactive (dormante) de la bactérie. Les spores permettent aux bactéries de survivre lorsque les conditions environnementales sont difficiles. Lorsque les conditions sont favorables, les spores se transforment en bactéries. Les spores de clostridies se développent lorsqu’elles ont de l’humidité et des substances nutritives et qu’il n’y a pas d’oxygène, ce qui est le cas dans l’intestin. Par conséquent, si les nourrissons ingèrent des aliments contenant des spores de clostridies, les spores se transforment en bactéries dans l’intestin et commencent à produire des toxines.

Le botulisme néonatal est observé en général chez les enfants de moins de 6 mois et peut se manifester jusqu’à l’âge de 12 mois environ. Chez les enfants âgés de 12 mois et plus, et chez les adultes, cette forme de botulisme, dans laquelle la toxine est produite à partir des spores intestinales, est appelée botulisme par colonisation intestinale de l’adulte.

La source des spores dans la plupart des cas de botulisme du nourrisson est généralement inconnue, mais certains cas ont été liés à l’ingestion de miel, qui peut contenir des spores. Ainsi, les médecins recommandent de ne pas donner de miel aux enfants de moins de 12 mois.

Symptômes du botulisme infantile La constipation est le premier symptôme chez la plupart des nourrissons présentant un botulisme néonatal. Par la suite, les muscles s’affaiblissent, initialement au niveau des muscles du visage, de la tête puis des bras, des jambes et enfin des muscles respiratoires. Les paupières sont tombantes, les pleurs sont faibles et la salivation peut augmenter. La capacité de succion des nourrissons est affaiblie et leur visage n’est plus expressif. Les troubles sont d’intensité variable, allant d’une fatigue et une alimentation lente à une perte importante de tonus musculaire et des difficultés respiratoires. Lorsque les nourrissons perdent leur tonus musculaire, ils peuvent paraître particulièrement hypotoniques (syndrome du bébé mou).

Diagnostic du botulisme infantile Analyse des selles Les médecins soupçonnent un botulisme néonatal sur la base des symptômes. L’isolement des bactéries ou des toxines dans un échantillon de selles d’un nourrisson confirme le diagnostic de botulisme néonatal.

Traitement du botulisme infantile Immunoglobuline botulinique Le traitement est instauré dès que le botulisme néonatal est suspecté, sans attendre les résultats d’analyse. Les nourrissons sont hospitalisés, et les médecins prennent des mesures pour les stabiliser (prévenir l’aggravation de leur affection), comme l’utilisation d’un respirateur mécanique pour les aider à respirer. Le botulisme néonatal est traité avec de l’immunoglobuline botulique, qui est administrée lentement par voie intraveineuse. Cette immunoglobuline est obtenue à partir de donneurs humains qui présentent des taux élevés d’anticorps dirigés contre la toxine botulique. (Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire qui participent à la défense de l’organisme contre une attaque particulière, comme celle de la toxine botulique.) Les antibiotiques ne sont pas efficaces, car le problème principal est la toxine qui a déjà été produite par les bactéries.