Actinomycose

Cette forme affecte la poitrine (thorax). Les personnes qui en sont atteintes ont une douleur chronique au niveau du thorax et de la fièvre. Elles perdent du poids et toussent avec parfois émission de crachats. Les personnes sont probablement infectées lorsqu’elles inhalent dans leurs poumons des liquides contenant des bactéries.

Des abcès se forment au niveau pulmonaire et éventuellement se propagent à la membrane existant entre les poumons et la cavité thoracique (la plèvre). À ce niveau, les abcès sont responsables d’une irritation (pleurésie) et d’une accumulation de liquides infectés (appelés un empyème). Des fistules peuvent se former, ce qui permet à l’infection de se propager aux côtes, à la peau recouvrant le thorax et à la colonne vertébrale.

L’infection peut s’étendre de façon significative avant de provoquer des symptômes. Les symptômes comprennent une douleur thoracique, de la fièvre et une toux productive.