Infections à méningocoque

Pour plus d’informations, consultez également Vaccin méningococcique et les calendriers de vaccination pour les enfants et les adolescents et les adultes des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

En cas d’épidémie, les personnes en contact étroit avec une personne infectée peuvent également être vaccinées (en plus du traitement antibiotique).