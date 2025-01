Infections par le virus herpès simplex (HSV)

L’herpès génital provoque la formation de vésicules douloureuses au niveau génital et/ou anal. Des vésicules internes peuvent se développer dans le vagin ou le col de l’utérus des femmes. Les vésicules internes sont moins douloureuses et ne sont pas visibles. Les vésicules se développent 4 à 7 jours après que les personnes ont été infectées. Les vésicules disparaissent, mais elles peuvent réapparaître car le virus ne quitte jamais réellement l’organisme. Les vésicules provoquées par une primo-infection génitale sont généralement plus douloureuses, durent plus longtemps et sont plus étendues que celles provoquées par une infection récurrente.

Chez les patients dont les défenses immunitaires sont affaiblies, les récurrences d’herpès, génital ou oral, peuvent entraîner des ulcérations qui s’étendent progressivement et persistent des semaines avant de disparaître. L’infection peut s’étendre à l’intérieur du corps et atteindre l’œsophage, les poumons ou le côlon. Si les ulcérations œsophagiennes produisent une douleur à la déglutition, l’infection pulmonaire provoque une pneumonie caractérisée par une toux associée à des difficultés respiratoires.

Les virus HSV-1 et HSV-2 pénètrent parfois dans le doigt par une plaie cutanée et sont à l’origine d’un gonflement, d’une douleur et d’une rougeur du bout du doigt (panaris herpétique). Les professionnels de santé qui sont exposés à la salive ou aux autres sécrétions biologiques (comme les dentistes) sont très fréquemment infectés s’ils ne portent pas de gants.

Panaris herpétique Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Le virus HSV-1 peut infecter la cornée. Cette infection (appelée kératite herpétique) provoque une ulcération douloureuse, un larmoiement, une photophobie (sensibilité à la lumière) et une vision trouble. Au fil du temps, en particulier sans traitement, la cornée peut devenir trouble et entraîner une perte significative de la vision.

Chez les nouveau-nés ou les adultes qui ont une maladie de peau appelée eczéma atopique, l’infection à HSV au niveau de la peau lésée est potentiellement sévère (eczéma herpétiforme). Il leur est donc vivement déconseillé d’approcher quiconque présente une infection herpétique active.

Le HSV peut affecter le cerveau. Cette infection (appelée encéphalite herpétique) commence par une confusion, une fièvre et des convulsions et elle peut être mortelle.

Bien que cela ne soit pas fréquent, une femme enceinte peut transmettre l’HSV à son enfant (herpès néonatal). La transmission survient généralement au cours de l’accouchement, lorsque l’enfant entre en contact avec les sécrétions infectées présentes dans la filière vaginale. Dans de rares cas, l’HSV est transmis au fœtus pendant la grossesse. Le risque de transmission à l’accouchement est plus élevé quand

La mère a récemment contracté l’infection

La mère présente des ulcérations herpétiques vaginales visibles, mais de nombreux enfants s’infectent également en l’absence d’ulcérations apparentes chez la mère.

Quand elle est contractée à la naissance, l’infection apparaît entre la première et la quatrième semaine de vie. Les nouveau-nés atteints d’une infection à HSV développent une très grave maladie. Ils peuvent être atteints d’une infection généralisée, d’une infection cérébrale ou d’une infection cutanée. Sans traitement, environ 85 % des personnes atteintes d’une infection généralisée et près de la moitié de celles atteintes d’une infection cérébrale meurent. Même traitées, beaucoup de ces personnes ont des lésions cérébrales.