La primo-infection génitale à HSV (herpès génital) peut être sévère et prolongée, avec de multiples vésicules douloureuses au niveau génital et/ou anal. Des vésicules internes peuvent se développer dans le vagin ou le col de l’utérus des femmes. Les vésicules internes sont moins douloureuses et ne sont pas visibles. Les vésicules se développent 4 à 7 jours après que les personnes ont été infectées. Les vésicules provoquées par une primo-infection génitale sont généralement plus douloureuses, durent plus longtemps et sont plus étendues que celles provoquées par une infection récurrente.

La fièvre et une sensation générale de malaise apparaissent fréquemment, et certaines personnes ont des brûlures en urinant, des difficultés pour uriner ou une constipation. Certains sujets ne présentent aucun symptôme.

Des symptômes (comme des picotements, une gêne, des démangeaisons ou des douleurs dans l’aine) qui précèdent de quelques heures à 2 ou 3 jours une éruption vésiculeuse signent souvent le début d’un épisode de récurrence d’herpès génital. Des vésicules douloureuses entourées d’un bord rougeâtre apparaissent sur la peau ou les muqueuses génitales. Les vésicules se rompent rapidement et laissent place à des ulcérations. Les vésicules peuvent également apparaître sur les cuisses, les fesses, ou autour de l’anus. Chez les femmes, des vésicules peuvent se développer sur la vulve (zone qui entoure l’ouverture du vagin). Ces vésicules sont généralement visibles et très douloureuses. Un épisode caractéristique de récurrence d’herpès génital dure une semaine.

Des bactéries surinfectent parfois les ulcérations génitales dues à l’infection à HSV. Ces ulcérations peuvent apparaître plus irritées ou produire un écoulement épais ou nauséabond.