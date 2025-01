Infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

L’exposition au VIH, même répétée pendant de longues années, n’entraîne pas obligatoirement l’infection. De plus, de nombreuses personnes traitées par des médicaments antirétroviraux peuvent gérer l’infection par le VIH comme une maladie chronique, sans développer le SIDA. Avec un traitement efficace, le nombre de copies d’ARN du VIH diminue jusqu’à être indétectable, la numération des CD4 augmente significativement, de sorte que la personne infectée peut continuer à mener une vie productive et active. Le risque de maladie et de décès diminue, mais il reste plus élevé que celui des personnes du même âge qui ne sont pas infectées par le VIH. Toutefois, si la personne infectée ne tolère pas ou ne parvient pas à prendre ses médicaments régulièrement, l’infection par le VIH et le déficit immunitaire progressent, provoquant des symptômes et des complications graves.

De nombreuses personnes infectées par le VIH et non traitées n’ont aucun trouble pendant plus de 10 ans. Très peu de personnes non traitées restent asymptomatiques pendant plus de 20 ans. Les médecins n’ont pas totalement élucidé les raisons pour lesquelles certaines personnes développent la maladie beaucoup plus rapidement que d’autres, mais un certain nombre de facteurs génétiques semblent influencer à la fois la sensibilité à l’infection et la progression vers le SIDA.

En l’absence de traitement, le SIDA se développe chez la plupart des personnes infectées. La rapidité de diminution du nombre de cellules CD4 et de progression de l’infection par le VIH vers le SIDA varie considérablement d’une personne à l’autre. En règle générale, les spécialistes estiment que les personnes infectées non traitées développent le SIDA de cette façon :

Au cours des premières années après l’infection : 1 à 2 % chaque année

Chaque année ensuite : 5 à 6 %

Dans les 10 à 11 ans : 50 %

Enfin : Plus de 95 %, voire tous les patients s’ils vivent assez longtemps

Généralement, l’infection par le VIH ne provoque pas directement la mort. En revanche, l’infection par le VIH est à l’origine d’une perte de poids considérable (cachexie), d’infections opportunistes, de cancers, et d’autres troubles, qui peuvent entraîner la mort.

La guérison a semblé impossible, même si les recherches intensives sur les manières d’éliminer complètement le VIH latent des personnes infectées se poursuivent.