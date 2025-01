Syndrome pieds-mains-bouche (ulcérations de la bouche) Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Un symptôme courant du syndrome pieds-mains-bouche est la fièvre. Cette maladie affecte la peau et les muqueuses, et provoque l’apparition d’ulcérations douloureuses dans la bouche. L’éruption cutanée apparaît généralement sur les mains et les pieds, et parfois sur les bras, les cuisses, les fesses ou les parties génitales, et moins fréquemment sur le torse et le visage. Les enfants ont mal à la gorge ou dans la bouche et peuvent refuser de manger. Ces lésions cicatrisent généralement vite.

Syndrome pieds-mains-bouche (ulcérations cutanées) Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Selon le virus à l’origine de cette maladie, les enfants développent rarement des infections du système nerveux central telles qu’une méningite aseptique, une myélite flasque aiguë (MFA), ou une encéphalite.

Une souche du virus Coxsackie qui est à l’origine de formes atypiques du syndrome pieds-mains-bouche peut faire apparaître des ulcérations sur différentes parties du corps. La taille des ulcérations varie, et elles sont parfois sévères. Une méningite aseptique peut également se développer avec ces formes atypiques, mais la plupart des personnes guérissent totalement.