Introduction à la bactériémie, à la septicémie et au choc septique

Bactériémie : On définit la bactériémie comme une présence de bactéries dans la circulation sanguine. La bactériémie peut être provoquée par une grave infection ou à un acte aussi inoffensif qu’un brossage énergique des dents. Le plus souvent, seul un petit nombre de bactéries est présent et celles-ci sont éliminées par l’organisme lui-même. Dans de telles circonstances, la plupart des personnes n’ont pas de symptômes. Cependant, occasionnellement, une bactériémie est responsable d’infections, de septicémie, ou des deux.