La plupart des personnes (4 sur 5) présentant une infection par le virus du Nil occidental n’ont aucun symptôme. Environ 1 personne sur 5 développe une fièvre avec d’autres symptômes, tels que céphalées, courbatures, douleurs articulaires, vomissements, diarrhée ou éruption cutanée.

Environ 1 personne sur 150 développe une atteinte sévère du système nerveux central avec encéphalite (infection cérébrale), méningite (infection des tissus qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière) ou faiblesse et paralysie. Symptômes de l’infection du système nerveux central : fièvre élevée, céphalées, raideur au niveau de la nuque, stupeur, désorientation, coma, tremblements, convulsions, faiblesse musculaire, perte de la vision, engourdissement et paralysie. Les personnes âgées et les personnes atteintes de certaines affections chroniques, telles que le diabète ou l’hypertension artérielle, sont plus susceptibles de développer une maladie sévère. Chez les personnes présentant une atteinte sévère du système nerveux central, environ 1 sur 10 décède.

La plupart des personnes présentant des symptômes typiques guérissent complètement, mais la fatigue et la faiblesse peuvent durer des semaines, voire des mois. Les personnes dont le système nerveux central a été affecté ont souvent des effets indésirables à long terme au niveau du cerveau et des nerfs.