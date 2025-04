La fièvre jaune est une maladie virale transmise par les moustiques qui apparaît principalement sous les tropiques.

La fièvre jaune survient uniquement dans les zones tropicales d’Afrique centrale, du sud du Panama et d’Amérique du Sud.

Certaines personnes atteintes de la fièvre jaune ne présentent aucun symptôme ou présentent des symptômes légers, tandis que d’autres ont des symptômes plus sévères tels que jaunisse, fièvre, céphalées, douleurs musculaires et saignements.

Les médecins diagnostiquent la fièvre jaune en mettant en culture le virus, en effectuant des analyses de sang pour détecter les anticorps dirigés contre le virus ou en utilisant des techniques d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour pouvoir identifier le matériel génétique du virus.

Le traitement est principalement symptomatique et inclut des médicaments pour traiter ou prévenir les saignements.

Un vaccin est disponible pour les personnes résidant dans des pays endémiques et pour les personnes voyageant dans des régions où la fièvre jaune est fréquente, mais il est également important d’éviter les piqûres de moustiques.

La fièvre jaune est due à un flavivirus qui est transmis par des moustiques.

La fièvre jaune est une des infections virales les plus facilement reconnues et les plus importantes d’un point de vue historique. Par le passé, de grandes épidémies de fièvre jaune ont causé des dizaines de milliers de morts. Si, à l’origine, la maladie était répandue dans les zones tropicales et tempérées du globe, elle ne survient plus actuellement que dans les zones tropicales d’Afrique centrale, du sud du Panama et d’Amérique du Sud. L’infection est plus courante au cours des mois chauds, pluvieux et humides en Amérique du Sud et au cours de la fin de la saison des pluies et le début de la saison sèche en Afrique.

Symptômes de la fièvre jaune Certains sujets infectés sont asymptomatiques. D’autres ont des symptômes légers, et d’autres encore sont atteints d’une maladie grave, menaçant le pronostic vital. Les symptômes de la fièvre jaune apparaissent généralement environ 3 à 6 jours après la piqûre d’un moustique infecté. Les premiers symptômes sont des céphalées, des étourdissements, des douleurs musculaires, des frissons, et une fièvre légère, d’apparition soudaine. Nausées, vomissements, constipation, fatigue extrême, irritabilité et agitation sont fréquents. Le visage est rouge. Tous ces symptômes persistent pendant quelques jours. Certains patients récupèrent alors, mais d’autres développent une forte fièvre, des nausées, des vomissements et de très fortes douleurs généralisées quelques heures ou quelques jours après l’apparition des symptômes initiaux. La peau devient jaune (jaunisse) car le foie est atteint. Souvent apparaissent des saignements au niveau du nez, de la bouche et du tube digestif. Certaines personnes peuvent vomir du sang. Elles peuvent devenir confuses et apathiques. Certains patients délirent. Ils ont une tension artérielle très basse (choc) Une infection sévère peut être responsable de convulsions, d’un dysfonctionnement de plusieurs organes et d’un coma ; 30 à 60 % des personnes présentant un saignement important et de la fièvre décèdent.

Diagnostic de la fièvre jaune Culture et analyse de sang Le médecin suspecte une fièvre jaune quand des personnes vivant dans des régions où cette infection est fréquente présentent des symptômes typiques. La fièvre jaune est diagnostiquée en mettant en culture le virus ou en recherchant des anticorps dirigés contre le virus dans le sang. Ou des techniques de PCR (amplification en chaîne par polymérase) peuvent être utilisées pour fabriquer un grand nombre de copies du matériel génétique du virus. Cette technique permet aux médecins d’identifier rapidement et précisément le virus.

Traitement de la fièvre jaune Soins d’accompagnement Le traitement de la fièvre jaune comprend des soins d’accompagnement, notamment des médicaments pour traiter ou prévenir les saignements, comme des injections de vitamine K (qui peut faciliter la coagulation). Il n’existe pas de traitement spécifique pour la fièvre jaune.