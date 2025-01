La dengue est une infection virale transmise par des moustiques qui entraîne une fièvre, des douleurs musculaires généralisées et, dans les cas sévères, des hémorragies externes et internes (elle prend alors le nom de dengue hémorragique).

Environ 50 à 100 millions de cas de dengue et environ 20 000 décès surviennent chaque année dans le monde entier.

La sévérité des symptômes varie, mais ils peuvent comprendre : fièvre, frissons, céphalée sévère, douleur lorsque les yeux bougent, fatigue extrême et courbatures musculaires sévères généralisées.

Une forme plus sévère, appelée dengue hémorragique, peut provoquer des saignements du nez, de la bouche, du tube digestif, ainsi que des plaies par piqûre.

Pour diagnostiquer la dengue, les médecins réalisent des analyses de sang à la recherche du virus ou d’anticorps dirigés contre le virus.

Le traitement de la dengue est axé sur le soulagement des symptômes et, pour la dengue hémorragique, des liquides et des produits sanguins sont administrés par voie intraveineuse.

La dengue est fréquente dans les régions tropicales et subtropicales partout dans le monde. Elle est beaucoup plus fréquente en Asie du Sud-est mais est de plus en plus fréquente en Amérique Centrale et en Amérique du Sud et dans d’autres pays. Elle a été signalée aux Caraïbes (y compris à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines), en Océanie, et sur le sous-continent indien. Les régions où la dengue est endémique comprennent les territoires américains des Samoa américaines, de Porto Rico et des îles Vierges américaines, ainsi que les États libres associés, y compris les États fédérés de Micronésie, la République des îles Marshall et la République des Palaos. Cette infection est due à un flavivirus qui est transmis par des moustiques.

De nombreux facteurs ont contribué à la propagation de la dengue :

Le changement climatique, responsable de l’élargissement des zones d’habitat du moustique

La propagation du moustique qui transmet le virus

L’absence d’un vaccin efficace

Chaque année, environ 50 à 100 millions de cas et environ 20 000 décès surviennent dans le monde entier. Toutefois, aux États-Unis, seuls 100 à 200 cas environ surviennent chaque année, pratiquement tous des touristes de retour de zones affectées. Si ces voyageurs résident dans une région des États-Unis où vivent des moustiques Aedes, ceux-ci peuvent les piquer, puis piquer d’autres personnes vivant dans la région. Le virus de la dengue est donc transmis à d’autres personnes (ce que l’on appelle transmission locale). Chaque moustique infecté peut piquer plus d’une personne, exposant plusieurs personnes à un risque d’infection. Quelques cas de transmission locale de la dengue ont été signalés à Hawaï, en Floride et au Texas.

Bien que cela soit rare, une femme enceinte peut transmettre le virus de la dengue à son fœtus pendant la grossesse ou au moment de l’accouchement (voir Organisation mondiale de la Santé [OMS] : Dengue et dengue sévère). Un cas de transmission du virus de la dengue par le lait maternel a été rapporté.

Il existe quatre types de virus de la dengue (sérotypes). L’infection par l’un des sérotypes protège contre l’infection par ce sérotype pendant une longue période, mais elle ne fournit qu’une protection limitée et temporaire contre l’infection par d’autres sérotypes.

Symptômes de la dengue Les symptômes de la dengue apparaissent généralement environ 3 à 15 jours après la piqûre par un moustique infecté. La gravité de la dengue est variable. La dengue apparaît généralement brusquement, provoquant une fièvre, des frissons, une céphalée sévère, des douleurs lorsque les yeux se déplacent, une fatigue extrême, des douleurs musculaires intenses généralisées, en particulier au niveau du dos, des jambes, et des articulations. Ces douleurs sont si intenses qu’on l’a appelée « la fièvre qui brise les os ». Les ganglions lymphatiques sont gonflés et une éruption cutanée, qui rougit le visage, peut apparaître pendant une brève période. Les symptômes persistent 2 à 3 jours, puis disparaissent. La personne infectée se sent souvent bien pendant environ 24 heures. Ensuite, la fièvre peut réapparaître, et une éruption cutanée rouge et marbrée peut apparaître d’abord sur le dos des mains et le dessus des pieds, puis s’étendre aux bras, aux jambes et au torse. Les personnes atteintes d’une forme plus grave peuvent se sentir affaiblies pendant plusieurs semaines. Les cas de décès sont rares. Dengue hémorragique La dengue hémorragique est une forme plus grave de la dengue. Cette maladie survient principalement chez les enfants de moins de 10 ans vivant dans les zones où la dengue est fréquente. La dengue hémorragique peut être la conséquence d’une deuxième infection par un virus de la dengue. Le système immunitaire de la personne infectée réagit de manière agressive à la deuxième infection. Cette réaction endommage les vaisseaux sanguins, créant des fuites de liquides et/ou de sang. Parfois apparaissent des hémorragies localisées dans les poumons, susceptibles d’entraîner des difficultés respiratoires. Les saignements peuvent se produire au niveau du nez, de la bouche, du tube digestif, et de plaies profondes. La personne infectée parfois vomit du sang ou a du sang dans ses selles. Des saignements peuvent survenir sous la peau, se présentant sous la forme de taches violacées ou de plaques. Sans traitement, la maladie s’aggrave rapidement, et la tension artérielle devient très faible, provoquant un choc. Lorsque la personne infectée est traitée par des médecins expérimentés, la dengue hémorragique est mortelle dans moins de 1 % des cas. Cependant, en l’absence de soins spécialisés, jusqu’à 30 % des personnes décèdent.

Diagnostic de la dengue Analyses de sang Le médecin suspecte une dengue lorsqu’il y a apparition de symptômes typiques chez des personnes qui vivent ou ont voyagé dans des zones où cette infection est fréquente. Le diagnostic est fait par la recherche des anticorps dirigés contre ce virus dans le sang. (Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire qui participent à la défense de l’organisme contre une attaque particulière, comme le virus de la dengue.)

Traitement de la dengue Analgésiques

Pour la dengue hémorragique, solutés Il n’existe pas de médicaments antiviraux efficaces contre la dengue. Le traitement se concentre sur le soulagement des symptômes. Le paracétamol peut être utilisé pour réduire la fièvre et les douleurs musculaires. Cependant, l’aspirine et les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ne doivent pas être utilisés, car ils peuvent faciliter le risque d’hémorragie. Par ailleurs, comme l’aspirine augmente le risque de syndrome de Reye, son utilisation est à proscrire chez les enfants. Pour la dengue hémorragique, des solutés sont administrés par voie intraveineuse pour augmenter et maintenir la tension artérielle, et ainsi empêcher le choc.