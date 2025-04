La plupart des personnes atteintes de chorioméningite lymphocytaire ne présentent pas de symptômes ou présentent des symptômes légers.

Le cas échéant, les symptômes apparaissent 1 à 2 semaines après le début de l’infection.

Certaines personnes ont une maladie pseudo-grippale, avec fièvre, frissons, sensation de malaise général, faiblesse, douleurs musculaires (en particulier dans le bas du dos) et douleurs derrière les yeux. Les personnes peuvent être sensibles à la lumière, perdre l’appétit et avoir des nausées ou des vertiges. Des maux de gorge apparaissent moins souvent.

Après 5 jours à 3 semaines, l’état des personnes s’améliore habituellement pendant 1 ou 2 jours. Puis, pour nombre d’entre elles, l’état s’aggrave. La fièvre et les céphalées réapparaissent, et une éruption cutanée peut se développer. Les articulations des doigts et des mains peuvent gonfler. L’infection peut se propager aux glandes salivaires (provoquant les oreillons) et aux testicules.

Chez quelques personnes, les tissus qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière (méninges) s’infectent (ce que l’on appelle méningite). La méningite provoque généralement une raideur de la nuque, qui empêche totalement le menton de toucher la poitrine ou rend ce mouvement difficile. Très peu de personnes développent une infection cérébrale (encéphalite), ce qui peut provoquer une paralysie, des problèmes de mouvement ou d’autres symptômes de dysfonctionnement cérébral.

Si une femme enceinte est infectée, le fœtus peut présenter des problèmes, tels qu’une hydrocéphalie (accumulation de liquide dans le cerveau ou les méninges), une choriorétinite (infection de l’œil) et un déficit intellectuel. La choriorétinite peut provoquer une vision floue, une douleur oculaire, une sensibilité à la lumière et une cécité. Si une femme enceinte est infectée au cours du 1er trimestre, le fœtus peut mourir.