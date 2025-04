Oxazolidinones : Linézolide et tédizolide

Prise de linézolide et de tédizolide pendant la grossesse et l’allaitement

Le linézolide et le tédizolide ne doivent être utilisés pendant la grossesse que si les bénéfices sont supérieurs aux risques. (Voir aussi Sécurité d’emploi des médicaments pendant la grossesse.)

On ne sait pas si le linézolide et le tédizolide peuvent être pris sans danger pendant l’allaitement. (Voir aussi Utilisation de médicaments et de substances pendant l’allaitement.)