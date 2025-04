Prise de léfamuline pendant la grossesse et l’allaitement

Lorsque de la léfamuline a été administrée à des animaux gestants, des effets indésirables ont été observés sur les fœtus, mais aucune étude bien conçue n’a été menée chez la femme enceinte. En attendant que de meilleures données sur la sécurité d’emploi soient disponibles, les femmes enceintes doivent recevoir un autre médicament. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception lorsqu’elles sont sous léfamuline et jusqu’à 2 jours après la dernière dose. (Voir aussi Sécurité d’emploi des médicaments pendant la grossesse.)

Les femmes qui allaitent doivent tirer leur lait et le jeter lorsqu’elles sont sous léfamuline et jusqu’à 2 jours après la dernière dose. (Voir aussi Utilisation de médicaments et de substances pendant l’allaitement.)