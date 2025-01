Rééducation après une fracture de hanche

La rééducation est commencée dès que possible après une intervention pour fracture de hanche, souvent le lendemain. Les objectifs initiaux sont de contribuer à conserver le niveau de force musculaire que la personne avait avant la fracture (en maintenant sa mobilité et en évitant la perte de tonus musculaire) et d’éviter les complications liées à l’alitement. L’étape ultime est de restaurer la capacité de marche antérieure de la personne. (Voir aussi Présentation de la rééducation.)

Avant même que les personnes ne commencent les exercices de rééducation, elles sont encouragées à essayer de se lever du lit pour s’asseoir sur une chaise avec de l’aide. La position assise diminue le risque d’escarres et de caillots sanguins, et facilite le passage à la position debout. Elle apprend à réaliser quotidiennement des exercices de renforcement musculaire du tronc, des bras et parfois des grands muscles des jambes. En général, elle est encouragée à se lever dans les 24 heures qui suivent l’intervention avec l’aide d’une tierce personne ou en se tenant à une chaise ou au lit, et en supportant le poids de son corps sur la jambe non blessée. Pendant la réalisation de cet exercice, la personne ne doit qu’effleurer le sol avec le bout des orteils de la jambe blessée. L’appui complet du membre blessé est souvent encouragé au deuxième jour après l’intervention chirurgicale, en fonction du type de fracture et d’intervention.

Les exercices de marche sont débutés après 4 à 8 jours, à condition qu’il n’y ait pas de gêne lors de l’appui complet sur la jambe blessée et que l’équilibre soit suffisant. Les exercices, comme monter des escaliers, sont débutés peu après la reprise de la marche. De plus, la personne peut apprendre à utiliser une canne ou une autre aide à la marche et à réduire le risque de chutes.

Pendant quelques mois (généralement 1 à 3) après la sortie de l’hôpital, des mesures sont nécessaires pour prévenir une lésion. La personne doit pratiquer des exercices quotidiens pour renforcer les muscles de la jambe affectée et du torse. Il lui est recommandé de ne pas soulever ou pousser des objets lourds, de ne pas rester assise sur une chaise pendant de longues périodes et de ne pas s’abaisser, s’étirer pour pouvoir atteindre des objets hors de portée ou sauter. Quand elle est assise, la personne ne devrait pas croiser les jambes. Les thérapeutes enseignent aux personnes à effectuer leurs activités quotidiennes en toute sécurité pendant que leur hanche est en train de guérir. Par exemple, la personne doit garder sa hanche alignée correctement (éviter une torsion), s’asseoir sur un tabouret élevé quand elle fait la vaisselle ou qu’elle repasse, et utiliser des dispositifs munis de longs manches (comme des pinces longues et des chausse-pieds à long manche), de manière à ne pas avoir besoin de se pencher souvent. Même lorsque la hanche est guérie, il est conseillé d’éviter certains sports et des activités ardues.