Rééducation après l’amputation d’un membre

Les amputations du membre inférieur sont secondaires, à part presque égale, à des lésions (suit à un accident de la route ou au combat) ou des interventions chirurgicales pour éviter les conséquences désastreuses d’un problème médical (par exemple liées à une circulation réduite à cause d’athérosclérose ou de diabète). Le membre peut être amputé au-dessous du genou, au-dessus du genou ou au niveau de la hanche. Un pied ou un ou plusieurs orteils peuvent être amputés.

Après l’amputation de la jambe, une jambe artificielle est en général mise en place (prothèse du membre inférieur). Les composants peuvent inclure des orteils, un pied et, pour une amputation au-dessus du genou, une unité de genou. Les nouvelles prothèses contrôlées par des microprocesseurs et à alimentation myoélectrique ou les prothèses avec des composants bioniques permettent à la personne de diriger les mouvements avec plus de précision.

La rééducation comprend des exercices de reconditionnement globaux, des exercices d’étirement de la hanche et du genou, et des exercices de renforcement des muscles des membres supérieurs et inférieurs. La verticalisation et des exercices d’équilibre entre les barres parallèles doivent être réalisés dès que possible. Des exercices d’endurance sont également nécessaires. Le programme de rééducation spécifique prescrit dépend du niveau de l’amputation de la jambe et du caractère unilatéral ou bilatéral de l’amputation.

Les muscles proches du membre amputé ou situés à l’articulation de la hanche ou du genou ont tendance à se raccourcir. Ce raccourcissement (appelé contracture) résulte généralement d’une station assise prolongée, sur une chaise ou dans un fauteuil roulant, ou d’un mauvais alignement du corps dans le lit. Les contractures limitent la mobilité articulaire. En cas de contracture majeure, il est possible que la prothèse ne puisse plus être mise en place correctement, ou que la personne devienne incapable d’utiliser la prothèse. Les kinésithérapeutes ou le personnel infirmier doivent enseigner au patient des techniques pour prévenir ces contractures.

Les kinésithérapeutes aident la personne à prendre soin du membre résiduel (moignon d’amputation) afin de faciliter la diminution naturelle de son volume. Le membre résiduel doit se rétracter avant de réaliser l’adaptation définitive de la prothèse. Une contention élastique du moignon par bandage ou rétrécisseur, laissée en place 24 heures par jour permet de contrôler le volume du membre résiduel et facilite le drainage de l’œdème. Peu de temps après l’amputation, la personne peut recevoir une prothèse provisoire pour qu’elle puisse recommencer à marcher plus tôt, ce qui contribue à réduire le volume du membre résiduel. Une personne qui a une prothèse provisoire peut commencer à marcher entre des barres parallèles puis avec des béquilles ou une canne, en attendant la fabrication de la prothèse définitive. Parfois, une prothèse avec des composants permanents est utilisée, mais son emboîture et son cadre sont temporaires. Parce que certaines parties restent les mêmes, la personne peut s’adapter aux nouvelles parties plus rapidement.

Si la prothèse définitive est faite avant que le volume du membre résiduel ne soit stable, des ajustements peuvent être nécessaires pour améliorer le confort et permettre à la personne de bien marcher. La prothèse définitive est généralement fabriquée plusieurs semaines après l’amputation, pour s’assurer que le volume du membre résiduel est stable.

Quand la personne reçoit sa prothèse, elle apprend les rudiments de son utilisation :

Comment mettre la prothèse

Comment l’enlever

Comment marcher avec elle

Comment prendre soin de la prothèse et de la peau du membre résiduel

La formation est habituellement continue, de préférence par une équipe de spécialistes. Un kinésithérapeute développe un programme d’exercices pour améliorer la force, l’équilibre, la souplesse et la santé cardiovasculaire. Le kinésithérapeute continue à expliquer à la personne comment marcher avec une prothèse. La marche est reprise avec une aide humaine importante, puis avec un déambulateur ou une canne. En quelques semaines, de nombreuses personnes amputées sont capables de marcher sans canne. Le kinésithérapeute leur apprend à monter et descendre les escaliers, à marcher sur un terrain en pente ou une surface irrégulière. Les plus jeunes peuvent parfois apprendre à courir et à pratiquer une activité sportive. Les progrès sont plus lents et limités chez les personnes ayant une amputation au-dessus du genou, chez les personnes âgées ou chez les personnes fatiguées ou peu motivées.

La prothèse nécessaire pour une amputation au-dessus du genou est plus lourde que celle qui pallie une amputation en dessous du genou, et son contrôle demande une certaine habileté. La marche demande 10 à 40 % d’énergie supplémentaire après une amputation en dessous du genou et 60 à 100 % au-dessus du genou.