Procuration médicale par défaut

Dans la plupart des États, le mandataire par défaut pour les adultes est normalement le plus proche parent, spécifié par ordre de priorité par la loi de l’État, généralement en commençant par le conjoint de la personne ou le conjoint de même sexe, puis un enfant adulte, un parent, un frère ou une sœur, et enfin éventuellement d’autres parents. Un nombre croissant d’États autorisent également un ami proche à agir comme mandataire par défaut. Si plusieurs personnes ont la même priorité (plusieurs enfants adultes, par exemple), le consensus est préférable, mais certains États permettent aux professionnels de santé de s’appuyer sur une décision de la majorité ou de demander qu’une personne soit sélectionnée pour décider au nom du groupe. Les médecins sont plus susceptibles d’accepter le jugement d’une personne qui comprend la situation médicale de la personne et semble avoir l’intérêt de la personne à l’esprit. Un conflit entre les mandataires autorisés ralentit sérieusement le processus.

Les personnes sans famille et sans amis proches qui sont seules à l’hôpital sont beaucoup plus susceptibles d’avoir un tuteur ou un curateur désigné par le tribunal. Si les médecins ont des doutes sur la personne qui doit prendre les décisions, ils peuvent avoir besoin de consulter les comités d’éthique de l’hôpital ou des avocats. Dans les États sans loi de mandataire par défaut, les professionnels de santé comptent généralement sur les membres de la famille proche de la personne pour prendre des décisions, mais il est possible qu’ils s’aperçoivent que des incertitudes juridiques ou un désaccord de la famille sont susceptibles d’entraver le traitement.