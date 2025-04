Généralités sur les soins préventifs

La médecine traditionnelle repose sur l’amélioration de la santé par l’identification et le traitement des problèmes de santé qui ont déjà produit des symptômes ou des complications. À l’inverse, la médecine préventive vise à prévenir l’apparition des problèmes de santé. Les soins préventifs mettent également l’accent sur l’établissement d’un diagnostic avant que les symptômes ou les complications ne se développent, lorsque les chances de guérison sont les meilleures. Lorsqu’elle est bien appliquée, la prévention améliore l’état de santé général et réduit le coût des soins de santé.

L’objectif global de la prévention est de diminuer le risque d’une personne de développer une maladie ou de devenir handicapée ou de mourir prématurément. Les soins préventifs n’existent pas sous forme universelle. Les objectifs spécifiques sont établis par et pour chaque personne. Les objectifs spécifiques sont extrêmement dépendants du profil de risque individuel, c’est-à-dire le risque d’une personne de développer une maladie en fonction de facteurs tels que son âge, son sexe, ses caractéristiques génétiques, son mode de vie et son environnement physique et social. Les facteurs qui augmentent le risque sont appelés facteurs de risque.

Tableau Exemples de facteurs de risque liés aux problèmes de santé Tableau

Certains facteurs de risque échappent au contrôle de la personne, comme l’âge, le sexe et les antécédents familiaux. D’autres facteurs de risque, comme le mode de vie d’une personne et son environnement physique et social, peuvent être modifiés, et le risque de développer des maladies peut s’en trouver diminué. En outre, le risque peut être réduit grâce à des soins médicaux adaptés.

La plupart des soins médicaux reçus par les nourrissons, les enfants plus âgés et les adolescents (visites médicales de routine de l’enfant) visent à déceler les facteurs de risque et à prévenir les problèmes. Par exemple, l’examen se concentre sur la détection des signes précoces de développement de problèmes. Les examens de santé de routine comprennent également le suivi des vaccinations infantiles et l’administration des vaccins recommandés. Les professionnels de la santé conseillent également les parents sur la prévention des accidents et des blessures chez les enfants et les adolescents.