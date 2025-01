Une approche différente de la thérapie génique utilise la technologie antisens. Avec la technologie antisens, les gènes normaux ne sont pas insérés. Au lieu de cela, les gènes anormaux sont simplement inactivés. Grâce à la technologie antisens, des molécules d’ARN modifiées peuvent s’associer avec des régions spécifiques de l’ADN, empêchant ainsi les gènes affectés de fonctionner. La technologie antisens est actuellement utilisée pour le traitement des amyotrophies spinales et de la dystrophie musculaire de Duchenne. Elle est également en cours d’essai pour le traitement du cancer et certains troubles neurologiques, mais elle est encore très expérimentale. Elle pourrait se révéler plus efficace et plus sûre que le traitement par insertion de gène.