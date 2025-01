Les utilisations de la génétique

Les analyses génétiques sont couramment utilisées pour diagnostiquer certaines maladies (par exemple, l’hémochromatose et les anomalies chromosomiques comme le syndrome de Down et le syndrome de Turner).

La génétique augmente également le potentiel de prédiction des maladies qu’une personne est susceptible de développer. Par exemple, les femmes qui présentent certaines anomalies des gènes BRCA sont sujettes au cancer du sein et au cancer de l’ovaire. Grâce à ces prévisions, il est possible de mieux adapter la prévention et le dépistage des maladies à chaque personne.