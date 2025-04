Présentation de l’exercice physique

L’exercice physique présente de nombreux bénéfices. L’exercice physique est l’un des moyens les plus efficaces et, lorsqu’il est pratiqué correctement, le plus sûr pour améliorer la santé et le bien-être. Par exemple, l’exercice physique peut renforcer le système cardiovasculaire, réduire la tension artérielle, améliorer les taux de lipides, cholestérol et sucre dans le sang, renforcer les muscles, prévenir les chutes et améliorer l’humeur. Par conséquent, les personnes peuvent mieux fonctionner, vivre plus longtemps et éviter de nombreux troubles courants. Les bénéfices de l’exercice physique dépassent généralement largement les inconvénients éventuels.

Toutefois, des blessures sont possibles. Le fait de pratiquer trop d’exercices de mise en charge ou de résistance peut contribuer à l’usure des articulations, augmentant ainsi le risque et la sévérité de l’arthrose. De plus, les personnes atteintes de certaines maladies doivent limiter leur activité. Par exemple, les personnes souffrant d’une maladie coronarienne doivent limiter l’intensité de leur activité en aérobie.

Les aspects des programmes d’exercice comprennent :

Fréquence

Intensité (force)

Temps (durée)

Type

Le principe général de tous les types d’exercice est que le corps répond à des exigences physiques accrues en devenant plus performant (plus fort, plus rapide, plus efficace). Les différents types d’exercices sollicitent différents composants du corps.

Les catégories générales d’exercice physique comprennent :

Il est conseillé de consulter son médecin avant de commencer un sport de compétition ou un programme d’exercices (voir Mise en place d’un programme d’exercice physique) et de s’informer auprès de son médecin, des professionnels des centres de fitness locaux et/ou des informations publiées par des sources réputées sur la façon de faire de l’exercice en toute sécurité et de choisir les bons exercices.