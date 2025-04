Immunothérapie anticancéreuse

Le traitement par anticorps monoclonaux implique l’utilisation d’anticorps produits en laboratoire pour cibler des protéines spécifiques présentes à la surface des cellules cancéreuses. Il existe de nombreux anticorps disponibles, et d’autres sont en cours d’étude. Le trastuzumab est un anticorps monoclonal qui cible le récepteur HER-2/neu présent à la surface des cellules cancéreuses chez 25 % des femmes atteintes d’un cancer du sein. Le Le traitement par anticorps monoclonaux implique l’utilisation d’anticorps produits en laboratoire pour cibler des protéines spécifiques présentes à la surface des cellules cancéreuses. Il existe de nombreux anticorps disponibles, et d’autres sont en cours d’étude. Le trastuzumab est un anticorps monoclonal qui cible le récepteur HER-2/neu présent à la surface des cellules cancéreuses chez 25 % des femmes atteintes d’un cancer du sein. Letrastuzumab accroît l’effet des agents chimiothérapiques.

Le rituximab est hautement efficace dans le traitement des lymphomes et de la leucémie lymphoïde chronique. Le rituximab lié à un radio-isotope peut être utilisé pour délivrer directement des radiations dans les cellules lymphoïdes.

Le gemtuzumab ozogamicine, une association d’anticorps et de médicament, est efficace chez certaines personnes atteintes de leucémie myéloïde aiguë.

Plusieurs anticorps monoclonaux modifient la fonction des points de contrôle immunitaire, ce qui permet de contrôler le système immunitaire, et donc de stimuler l'immunité anticancéreuse naturelle de l'organisme. Les médicaments appelés inhibiteurs de point de contrôle peuvent bloquer les points de contrôle ; il s'agit de protéines présentes sur certains globules blancs qui reconnaissent et se lient aux cellules tumorales et contribuent à activer et désactiver la réponse immunitaire. Certains cancers activent ces points de contrôle et désactivent la capacité du système immunitaire à attaquer le cancer. Les inhibiteurs de point de contrôle sont des médicaments qui ciblent différentes protéines de point de contrôle des globules blancs, telles que CTLA-4 (ipilimumab et trémélimumab), PD1 (cémiplimab, dostarlimab, nivolumab et pembrolizumab) ou PD-L1 (durvalumab, atézolizumab et avélumab), et permettent au système immunitaire d'attaquer le cancer. Ces inhibiteurs de point de contrôle sont parfois administrés seuls ou en association avec d'autres agents anticancéreux.