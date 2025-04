Chirurgie du cancer

La chirurgie est le traitement traditionnel du cancer. Il s’agit de la méthode la plus efficace pour éliminer la plupart des types de cancers avant qu’il ne se propage dans les ganglions lymphatiques ou des régions éloignées (métastases). La chirurgie peut être utilisée seule ou en association avec d’autres traitements, tels que la radiothérapie ou la chimiothérapie (voir aussi Principes du traitement du cancer). Les médecins peuvent prescrire ces autres traitements :

Avant une intervention chirurgicale (traitement néoadjuvant) pour réduire la taille de la tumeur avant l’intervention chirurgicale

Après une intervention chirurgicale (traitement adjuvant) pour s’assurer que le plus grand nombre possible de cellules cancéreuses est éliminé

Si le cancer n’est pas métastasé, la chirurgie peut guérir la personne. Cependant, il n’est pas toujours possible d’être certain que le cancer s’est propagé ou non avant l’intervention chirurgicale. Pendant l’intervention chirurgicale, les médecins retirent souvent les ganglions lymphatiques à proximité de la tumeur (ganglions sentinelles) afin de déterminer si le cancer s’y est propagé. Le cas échéant, la personne peut être exposée à un risque élevé de récidive du cancer et peut avoir besoin d’une chimiothérapie ou d’une radiothérapie après l’intervention chirurgicale pour éviter toute récidive.

La chirurgie n’est pas le traitement privilégié utilisé pour tous les cancers au stade précoce. Certains cancers se développent dans des régions inaccessibles. Dans d’autres cas, leur ablation peut nécessiter l’exérèse d’un organe fondamental ou la chirurgie peut altérer la fonction de l’organe. Dans de tels cas, la radiothérapie avec ou sans chimiothérapie peut être préférable.

La chirurgie n’est pas le traitement de choix une fois que le cancer est métastasé. Toutefois, on y a parfois recours pour réduire la taille de la tumeur (procédure appelée réduction tumorale [debulking]), de façon à ce que la radiothérapie et la chimiothérapie soient plus efficaces. Ou bien une intervention chirurgicale peut être réalisée pour soulager les symptômes tels que les douleurs sévères, les nausées ou les vomissements qui surviennent lorsqu’une tumeur obstrue l’intestin (chirurgie palliative). L’ablation chirurgicale des métastases entraîne rarement la guérison, car il est difficile de localiser toutes les tumeurs. Les tumeurs qui restent continuent généralement de croître. Toutefois, dans certains cancers (comme le cancer des cellules rénales) ayant très peu de métastases, en particulier les cancers du foie, du cerveau ou du poumon, l’ablation chirurgicale des métastases peut être bénéfique.

Une fois la tumeur enlevée, une autre intervention chirurgicale peut être nécessaire pour améliorer le confort ou la qualité de vie de la personne (par exemple, reconstruction mammaire après une mastectomie).