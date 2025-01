Chimiothérapie et autres traitements systémiques du cancer

Les hormones sont des protéines produites par les glandes endocrines qui affectent l’activité des tissus et des organes cibles. Les hormones agissent tels des messagers qui contrôlent et coordonnent les activités de tout l’organisme. Certains cancers se développent et se propagent davantage lorsqu’ils sont exposés à certaines hormones. Par conséquent, inverser les effets de ces hormones permet de contrôler certains cancers hormonodépendants. Cependant, ces médicaments peuvent également provoquer des symptômes de carence hormonale.

Par exemple, le cancer de la prostate se développe plus rapidement lorsqu’il est exposé à l’hormone sexuelle masculine testostérone et à d’autres stéroïdes androgènes. Pour cette raison, un traitement anti-androgénique est fréquemment utilisé pour traiter le cancer de la prostate. Certains médicaments anti-androgènes, tels que le leuprolide, la goséréline et d’autres, empêchent l’hypophyse de stimuler les testicules pour produire de la testostérone. D’autres médicaments d’hormonothérapie, comme le flutamide, le bicalutamide et le nilutamide, sont utilisés pour bloquer les effets de la testostérone. Ces traitements hormonaux ne permettent pas de guérir du cancer de la prostate, mais ils peuvent ralentir la croissance et la propagation du cancer. Cependant, ces médicaments peuvent aussi provoquer des symptômes de déficit en testostérone tels que bouffées de chaleur, ostéoporose, perte d’énergie, réduction de la masse musculaire, prise de poids due à une rétention de liquide, baisse de la libido, diminution de la pilosité corporelle, dysfonction érectile et hypertrophie des seins.

Certains cancers du sein se développent plus rapidement lorsqu’ils sont exposés aux hormones sexuelles féminines œstrogènes et/ou progestérone. Des médicaments comme le tamoxifène et le raloxifène se lient aux récepteurs aux œstrogènes et inhibent la croissance du cancer du sein dépendante des récepteurs des œstrogènes. Ces médicaments réduisent également le risque de développer un cancer du sein. Les inhibiteurs de l’aromatase, tels que l’anastrozole, réduisent la production d’œstrogènes en bloquant une enzyme qui transforme d’autres hormones en œstrogènes et présentent un bénéfice similaire.

Le traitement endocrinien peut être utilisé seul ou en association avec d’autres types de traitements anticancéreux.