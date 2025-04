Alimentation et cancer

De nombreuses études ont tenté de déterminer si des aliments spécifiques augmentent ou diminuent le risque de développer un cancer. Malheureusement, les différentes études ont obtenu des résultats contradictoires ; il est donc difficile de connaître l’effet que peuvent avoir les aliments ou les compléments alimentaires sur le risque de cancer. Le problème fréquent est que, lorsque des études déterminent que la consommation accrue d’un aliment donné semble diminuer le risque de développer un cancer spécifique, il peut être difficile de dire si ces personnes étaient différentes au niveau des autres facteurs de risque (comme leurs conditions de vie, leur consommation de tabac et d’alcool, et ainsi de suite).

Souvent, lorsque les médecins réalisent un essai contrôlé et donnent au hasard à certaines personnes un aliment ou un complément alimentaire censé être utile, les études ne révèlent aucun effet bénéfique. Certains aliments et compléments alimentaires ont été étudiés plus que d’autres, et de nombreuses études sont en cours. Les données les plus convaincantes proviennent d’études montrant que les régimes alimentaires pauvres en fibres et riches en viandes transformées augmentent le risque de cancer. L’obésité, quel que soit le type de régime alimentaire, augmente le risque de nombreux cancers.

Alcool L’alcool augmente le risque des cancers de la bouche, de la gorge, de l’œsophage, du foie, du sein, du côlon et du rectum. Les personnes qui fument et qui consomment de l’alcool sont exposées à un risque nettement plus élevé de développer ces cancers ainsi que d’autres.

Antioxydants Les antioxydants, tels que les vitamines C et E et le bêta-carotène (vitamine A), font partie d’une alimentation équilibrée. Cependant, les études n’ont pas démontré que la prise de compléments alimentaires contenant ces antioxydants diminuait le risque de cancer. Des preuves indiquent que la prise de doses élevées de bêta-carotène ou de vitamine E pouvait augmenter le risque de certains types de cancers.

Édulcorants artificiels Bien que certaines études préliminaires montrent une augmentation du risque de cancer de la vessie, de cancer du cerveau et de lymphomes avec certains édulcorants, ces études ont été réalisées chez l’animal. Aucune étude chez l’homme ne montre une augmentation convaincante du risque de cancer associée à la consommation de ces édulcorants.

Aliments transgéniques (aliments contenant des organismes génétiquement modifiés [OGM]) Les gènes de différentes plantes ou de certains micro-organismes sont ajoutés aux gènes de certaines plantes pour augmenter leur longévité et leur résistance aux nuisibles ou les améliorer d’une autre manière. Il n’existe pas de données convaincantes concernant l’augmentation du risque de cancer en raison des aliments génétiquement modifiés.

Calcium Certaines études ont indiqué que des taux élevés de vitamine D et des suppléments de calcium peuvent réduire le risque de polypes précancéreux du côlon. Cependant, d’autres études suggèrent qu’un apport élevé en calcium augmente le risque de cancer de la prostate.

Café Même si d’anciennes études ont semblé montrer un lien entre la consommation de café et le risque de cancer, des études plus récentes n’ont établi aucun bénéfice.

Fibres Certaines études rapportent qu’un régime riche en fibres réduit le risque de cancer, en particulier de cancer colorectal, mais ces données sont controversées.

Poissons et acides gras oméga 3 Certaines études chez l’animal suggèrent que les acides gras oméga 3 peuvent arrêter ou ralentir le développement des cancers. Cependant, ces résultats n’ont pas été reproduits chez l’homme.

Fluor Les études n’ont pas montré d’augmentation du risque de cancer chez les personnes qui consomment de l’eau fluorée ou qui utilisent des dentifrices ou des traitements au fluor.

Folates Certaines données indiquent un risque de cancer plus élevé chez les personnes présentant une carence en folates (acide folique), mais on ne sait pas si la carence est à l’origine du cancer. En revanche, d’autres données moins concluantes suggèrent qu’un excès de folates pourrait accroître le risque de cancer. Une personne ayant un régime alimentaire normal ne requiert pas de supplémentation en folates.

Additifs alimentaires Les additifs alimentaires doivent être approuvés par la Food and Drug Administration (agence américaine de surveillance des aliments et des médicaments ; équivalent de l’ANSM et l’ANSES en France) avant d’être ajoutés dans les aliments, c’est pourquoi les nouveaux additifs sont soumis à des tests rigoureux. À ce jour, aucune preuve ne montre que les taux d’additifs présents dans les aliments augmentent le risque de cancer.

Ail Les études scientifiques n’ont pas montré que l’ail était efficace pour réduire le risque de cancer.

Aliments irradiés L’irradiation des aliments, parfois utilisée pour tuer les micro-organismes qu’ils contiennent, n’augmente pas le risque de cancer.

Lycopène Certaines études suggèrent que le lycopène, un pigment rouge naturel et antioxydant présent principalement dans les tomates, pourrait réduire le risque de certains cancers, mais ces données sont controversées.

Viandes cuites à haute température La consommation de viandes cuites à haute température, par exemple au grill ou au four, peut introduire des substances chimiques cancérigènes et majorer le risque de cancer, en particulier de cancer colorectal.

Aliments biologiques Il n’existe aucune preuve que les aliments biologiques réduisent le risque de cancer par rapport aux aliments issus de l’agriculture conventionnelle.

Pesticides Aucune preuve n’indique que les résidus de pesticides présents en petites quantités dans les aliments augmentent le risque de cancer.

Viande transformée Les personnes qui consomment de grandes quantités de viande transformée (par exemple, charcuterie, jambons, saucisses) peuvent présenter un risque de cancers de l’estomac, du côlon et du rectum. Certaines données suggèrent que cela est causé par les nitrates présents dans les viandes transformées.

Acides gras saturés Certaines études ont identifié des taux plus élevés de certains types de cancers, tels que le cancer du sein, dans les pays où l’apport en graisses est plus élevé. Cependant, aucune étude n’a observé que la réduction de l’apport en graisses diminue le risque de cancer. Il est cependant important de noter que les aliments riches en acides gras saturés peuvent également être très caloriques et contribuer à l’obésité, qui est un facteur de risque de cancer et d’autres problèmes de santé.

Sélénium Il n’existe aucune donnée convaincante indiquant que le sélénium réduirait le risque de cancer.

Épices Il n’existe aucune donnée convaincante indiquant que les épices telles que le curcuma, la capsaïcine (piment rouge), le cumin ou le curry réduiraient le risque de cancer.

Thé Il n’existe aucune donnée convaincante indiquant que le thé noir ou vert réduirait le risque de cancer.

Vitamine D La vitamine D prise avec des acides gras oméga 3 peut réduire le risque de décès dû à un cancer, mais ne réduit pas le risque de développer un cancer. Tout bénéfice potentiel est plus important chez les personnes d’origine ethnique noire.