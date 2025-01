Syndromes paranéoplasiques

La polyneuropathie est un trouble des nerfs périphériques (nerfs situés en dehors du cerveau et de la moelle épinière) caractérisé par une faiblesse, une perte de la sensibilité et une diminution des réflexes. La neuropathie sensorielle subaiguë est une forme rare de polynévrite et se développe parfois avant que la tumeur ne soit détectable. Elle provoque une perte handicapante de la sensibilité et de la coordination et une faiblesse musculaire modérée. Le syndrome de Guillain-Barré est une autre forme de trouble nerveux qui entraîne une perte généralisée de la force musculaire. Il est plus souvent observé chez les patients atteints d’un lymphome de Hodgkin.

L’atteinte cérébelleuse subaiguë est rare chez les patients atteints d’un cancer du sein, d’un cancer ovarien, d’un cancer bronchique à petites cellules ou d’autres tumeurs solides. Elle peut être due à un auto-anticorps (anticorps qui agit contre les tissus normaux de l’organisme) qui détruit le cervelet. Les symptômes peuvent inclure marche instable, incoordination des membres, troubles du langage, vertiges et vision double. Les symptômes peuvent apparaître avant le diagnostic du cancer.

Des mouvements des yeux non contrôlés (opsoclonies) et des contractions rapides dans les bras et les jambes (myoclonies) peuvent survenir chez certains enfants atteints d’un neuroblastome.

Dans la maladie de Hodgkin et le lymphome non hodgkinien, on observe parfois une neuropathie motrice subaiguë. Les cellules nerveuses de la moelle épinière sont lésées, d’où un affaiblissement des bras et des jambes.

Une série de symptômes inhabituels peuvent découler d’anticorps dirigés contre la tumeur qui interagissent aussi avec le tissu cérébral et entraînent une modification de la fonction cognitive, une désorientation, des troubles de la vision et une faiblesse musculaire.

Certaines personnes atteintes d’un cancer bronchique à petites cellules développent un syndrome de Lambert-Eaton. Ce syndrome se caractérise par une faiblesse musculaire extrême due à une perte de l’activation musculaire normale par les nerfs.

La myélopathie nécrosante subaiguë est un syndrome rare qui se traduit par une perte rapide de neurones dans la moelle épinière, ce qui entraîne une paralysie.