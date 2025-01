Le cancer peut provoquer de nombreux symptômes différents, certains plus subtils que d’autres. (Voir aussi Présentation des cancers et Symptômes du cancer.)

Certains symptômes apparaissent précocement au cours du développement d’un cancer, comme une grosseur indolore dans le sein, et représentent donc des signes précurseurs importants qui doivent être pris en compte par le médecin. D’autres symptômes, tels que la perte de poids ou la fièvre, n’apparaissent que tardivement, alors que le cancer est déjà développé. D’autres symptômes encore, comme une modification du transit intestinal, la présence de sang dans les selles ou des problèmes de déglutition, sont des signes de cancer touchant des régions spécifiques de l’organisme.

Le cancer est plus facilement guéri s’il est traité précocement ; il est donc fondamental de le diagnostiquer tôt. Certains symptômes peuvent représenter des signaux d’alarme de cancer et doivent donc conduire le patient à s’adresser à un médecin. Heureusement, dans la majorité des cas, ces signes sont provoqués par des maladies bien moins graves. Néanmoins, la survenue de tout signe précurseur de cancer ne doit pas être ignorée.

Certains signes sont généraux, c’est-à-dire qu’ils se manifestent comme de vagues modifications cliniques qui ne sont d’aucune aide pour diagnostiquer avec précision un certain type de cancer. Leur présence peut cependant orienter les médecins dans l’évaluation clinique et le choix des examens complémentaires nécessaires pour éliminer ou confirmer le diagnostic. D’autres symptômes sont plus spécifiques et orientent les médecins vers une tumeur ou une localisation spécifique.

Signes précurseurs de cancer éventuel :