Développement et propagation du cancer

La seconde et dernière étape du développement d’une tumeur est la promotion. Les agents responsables, dits promoteurs, peuvent être des substances rencontrées dans le milieu extérieur ou certains médicaments comme les hormones sexuelles (par exemple, la testostérone prise pour stimuler la libido et l’énergie sexuelle chez les hommes âgés). Contrairement aux cancérigènes, les promoteurs ne sont pas, en eux-mêmes, la cause directe du cancer. Cependant, ils permettent à la cellule qui a subi l’initiation de devenir cancéreuse. La promotion n’a cependant aucun effet sur les cellules non initiées.

Certains cancérigènes sont suffisamment puissants pour ne pas avoir besoin des promoteurs pour induire un cancer. Par exemple, les rayonnements ionisants (utilisés pour les examens radiologiques et produits dans les centrales nucléaires et lors des explosions de bombes atomiques) peuvent entraîner toutes sortes de cancers, notamment des sarcomes, des leucémies et des cancers de la thyroïde et du sein.